TuS will zweiten Sieg in Folge: „Im Training war richtig Feuer drin“ Geretsried erwartet aufstrebenden SV Bruckmühl

Der „kuriose“ Saisonverlauf der Gäste nötigt dem Coach mächtig Respekt ab. „Die haben einen unfassbaren Lauf“, zeigt sich Dittmann so überrascht vom Bruckmühler Höhenflug wie fast alle in der Liga. Nach dem fünften Spieltag standen seine Mannschaft und der TSV mit jeweils drei Punkten auf den beiden Abstiegsplätzen. Dann weckte der neue Trainer und ehemalige TuS-Torhüter Mike Probst sowas wie alpinen Geist im Team. Mit acht Siegen und einem Remis kletterte der Vorjahreszehnte auf direktem Weg an die Tabellenspitze, von der er allerdings am vergangenen Wochenende vom TSV Ampfing wieder abgeholt wurde. Das 1:2 bedeutete für die Probst-Elf die erste Niederlage nach neun erfolgreichen Partien. „Das wird eine große Aufgabe“, vermutet Dittmann, dass die drittbeste Defensive der Liga nur schwer zu überwinden sein wird. „Bruckmühl agiert aus einer sehr kompakten Grundformation heraus, da wird Geduld gefragt sein.“

Geretsried – Siege tun gut – vor allem, wenn sie Seltenheitswert haben. So verspürt auch Daniel Dittmann, dass sich der 2:1-Erfolg im Kellerduell beim SV Pullach positiv auf die Geretsrieder Psyche auswirkt. Für den Thorax habe das Ergebnis jedoch nur bedingt aufbauende Wirkung. „Mit Sicherheit gehen wir mit dem Sieg im Rücken mit einem guten Gefühl ins Spiel, von breiter Brust würde ich aber noch nicht sprechen“, gibt sich der TuS-Trainer zurückhaltend vor dem heutigen Heimspiel gegen den SV Bruckmühl (Sa., 15 Uhr). „Es braucht erneut eine so geschlossene Mannschaftsleistung, um da zu bestehen.“

Da könnte der TuS einen torgefährlichen Angreifer wie Srdan Ivkovic gut gebrauchen. Aber der 30-jährige Stürmer bekam für seine rote Karte in Pullach vom Sportgericht eine Sperre von drei Spielen aufgebrummt. Den Part des Kroaten soll gegen Bruckmühl Fabian Bauer (20) übernehmen, der zuletzt in Pullach überzeugte und den Dittmann „nach links vorn“ vorziehen will. „Er gibt das vom Spielertyp her“, ist der Trainer überzeugt. „Er hat enorm viel Speed, ist gut im Eins-gegen-Eins und wird völlig unbekümmert loslegen.“ Deshalb sei er trotz des Ausfalls von Ivkovic guter Dinge versichert Dittmann: „Es ist allen Spielern sehr bewusst, wie die aktuelle Situation ist und dass sie in den verbleibenden fünf Spielen bis zum Winter weiter intensiv arbeiten müssen.“ Allerdings habe man in dieser Woche im Training gut gearbeitet: „Da war richtig Feuer drin – ich hoffe, dass wir es schaffen, das ins Spiel mitzunehmen.“

TuS Geretsried: Untch, Voß - Wiedenhofer, Maison, Renger, T. Karpouzidis, Schrills, Bauer, Walker, Podunavac, L. Kellner, P. Lajqi, Pech, Joh. Bahnmüller, Buchner, Kirschner.