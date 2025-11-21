TuS will Abstand zur Abstiegszone vergrößern

Vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den TSV Kottern plagen TuS-Trainer Dittmann Verletzungssorgen in der Innenverteidigung

Warm anziehen heißt es an diesem Samstag für die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried. Und das nicht nur wegen der in den Keller gerauschten Temperaturen. Nach dem euphorisch gefeierten 2:1-Sieg gegen Spitzenreiter 1860 München steht sieben Tage später eine im Hinblick auf Saisonziel und Tabellensituation entscheidendere Partie im Spielplan: Im Duell gegen den TSV Kottern trifft das Team von Daniel Dittmann auf einen direkten Mitbewerber um den Klassenerhalt – auch wenn die Gäste als Vorjahres-Sechster mit völlig anderen Erwartungen in die Spielzeit gestartet waren.

Deren angesichts der hochgesteckten Ziele mageren fünf Punkte aus den ersten zehn Spielen – darunter eine 0:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Geretsried – und das Abrutschen auf Abstiegsplatz 16 kosteten Trainer Martin Dausch frühzeitig den Job. Nach der 3:5-Pleite im Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining war für ihn Schluss. Als Nachfolger engagierte der TSV Andreas Maier und mit dem neuen Coach geht es bei den Allgäuern spürbar aufwärts. Nach vier Siegen und einem 1:1-Unentschieden bei der U21 des TSV 1860 München ist das Punktekonto auf 18 Zähler angewachsen. Lediglich vier Punkte trennen die Gäste noch vom TuS. Deshalb erwartet Daniel Dittmann eine völlig andere Partie als im Hinspiel, wo der Aufsteiger aus Geretsried seinen ersten Saisonsieg feierte. „Das waren völlig andere Voraussetzung. Kottern war mit dem Ziel gestartet, oben mitzuspielen“, so der TuS-Trainer. „Sie haben uns unterschätzt und wir haben gut performt.“ Letzteres wird auch im Rückspiel erforderlich sein, denn dass der Gegner die Gastgeber erneut auf die leichte Schulter nehmen wird, ist nicht zu erwarten. „Sie sind aktuell mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet und spielen einen ordentlichen Fußball“, erwartet Dittmann ein Spiel „mit viel Energie“.

Anders als gegen die U23 der Sechziger, einem Spiel, in dem für einen Aufsteiger jeder Punkt ein Bonus ist, geht es dieses Mal – salopp gesagt – ans Eingemachte. Zwar weist der Spielplan erst den dritten Spieltag der Rückrunde aus, aber ein weiterer Sieg gegen Kottern hätte entspannende Wirkung. „Wir könnten dann beruhigter in die Winterpause gehen und nächste Woche mit weniger Druck nach Heimstetten fahren“, lässt der TuS-Coach den Blick vorausschweifen. Deshalb soll die Partie auch in jedem Fall durchgezogen werden, und zwar auf Rasen. Der Kunstrasen sei „keine Option“, sagt der Trainer. Wegen fehlender Absperrungen zu den Zuschauern erlaube der Bayerische Fußball-Verband dort keine Bayernliga-Punktspiele.

Kopfzerbrechen bereitet Dittmann allerdings weniger die Platzwahl, sondern die Zusammensetzung seiner Hintermannschaft, in der derzeit gleich drei Innenverteidiger verletzt ausfallen: Adrian Hofherr laboriert an einem Muskelbündelriss, Christian Wiedenhofer zog sich bereits im Abschlusstraining der vorigen Woche einen Muskelfaserriss zu und Sebastian Rosina beendete seinen Einsatz beim 2:1-Sieg gegen die Jung-Löwen mit einer Kapselverletzung im Kniegelenk. Deshalb rücken zum letzten Heimspiel dieses Jahres aus dem bereits in die Winterpause gegangenen Kreisliga-Team Fabio Pech und Michael Öttl in den Bayernligakader.