TuS Wieren rettet Punkt gegen TSV Gellersen in letzter Minute

Ein turbulentes Bezirksliga-Duell zwischen dem TuS Wieren und dem TSV Gellersen endete nach packenden 90 Minuten mit einem 3:3-Unentschieden.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Marcel Wulf in Führung. Wieren antwortete umgehend, als Frederik Strauß nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 traf. Kurz darauf gerieten die Gastgeber durch ein unglückliches Eigentor von Joscha Benecke erneut ins Hintertreffen. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Philippe Schultz auf 3:1 für den TSV Gellersen.

Wieren steckte jedoch nicht auf. „Es entwickelte sich eine spannende Partie, die bis zur letzten Minute offen war“, so der TSV Gellersen auf Instagram. Nach einem Foul verwandelte John-Augusto Samba in der 79. Minute einen Elfmeter zum 2:3 aus Sicht des TuS.

„Wir warfen alles nach vorne, schnürten Gellersen in der eigenen Hälfte ein und drängten auf den Ausgleich“, berichteten die Hausherren auf Instagram. Kurz vor dem Abpfiff köpfte Marcel Hoffmann nach einer Ecke zum 3:3 ein.