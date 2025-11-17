Einen bitteren Tag erwischte der TuS Wickrath. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

TuS Wickrath verliert Spiel und zwei Spieler In einem dramatischen Spiel unterliegt Wickrath Meerbusch mit 1:2. Schwer wiegen die Verletzungen zweier Spieler. Lürrip und Türkiyemspor spielen nicht. Neuwerk und Brüggen holen jeweils einen Punkt. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Odenkirchen SF Neuwerk OSV Meerbu. TuS Wickrath + 4 weitere

Drama pur beim TuS Wickrath, der am Freitag im Spitzenspiel dem OSV Meerbusch mit 1:2 unterlag und dabei zwei Spieler mit Verletzungen und einen Spieler per Roter Karte verlor. Trainer Gianluca Nurra sprach von einem „rabenschwarzen Abend.“

Sehr früh wurde Wickrath kalt erwischt, als Meerbusch in der 3. Minute durch Marc Rommel einen Fehler der Wickrather nach einem Freistoß nutzte und das 1:0 schoss: „Danach haben wir drei oder vier Hochkaräter nicht genutzt“, sagte Nurra. Auch Meerbusch verpasste es, nachzulegen. Ab der 42. Minute spielte Wickrath in Unterzahl, zuvor hatte Stürmer Niek Mäder wegen Nachtretens die Rote Karte gesehen – eine „fragwürdige Entscheidung“, fand der Trainer. Vor der Halbzeit musste auch noch Romel Anyomi ausgewechselt werden – mit Verdacht auf Faserriss im Adduktorenbereich. Wickrath nahm aber den Kampf in Unterzahl an, diese habe man laut Nurra kaum im Spiel bemerkt. Dennoch musste der TuS das 0:2 hinnehmen: Der Meerbuscher Philip Schmelzer verwandelte nach scharfer Flanke (53. Minute). „Wir haben uns aufgebäumt, sind immer wieder angelaufen. Die Jungs haben sich aufgeopfert“, betonte Nurra. Und die verdienten sich noch den Anschlusstreffer, als Quinton Washington nach einem gut ausgespielten Angriffszug zum 1:2 traf (78.)

In der Nachspielzeit dann die denkwürdige Szene: Im Zweikampf bekam Wickrath-Verteidiger Tom Baulig das volle Gewicht des fallenden Gegners auf den Fuß und verletzte sich dabei – er musste per Krankenwagen abtransportiert werden. Nach diesem Schock mussten die Wickrather noch mehrere Minuten Nachspielzeit überstehen. Baulig wird im Laufe der Woche weitergehend untersucht, zunächst lautet der Verdacht Kapselriss am Sprunggelenk. Erfolge für Odenkirchen und Neuwerk Gestern, 15:30 Uhr VfL Tönisberg Tönisberg SpVg Odenkirchen Odenkirchen 1 4 Abpfiff Gestern, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis II Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk 1 1 Abpfiff + Video Besser lief der Spieltag für die SpVg Odenkirchen, die mit einem 4:1 beim VfL Tönisberg den dritten Sieg in Folge feierte und auf Tabellenplatz zwei sprang. Den ungefährdeten Dreier machte Odenkirchen bereits in der ersten Halbzeit dingfest: Zwei Mal Anton Höpfner (6. und 18.), Jan Pflipsen (9.) und Andrej Federer per Kopfball (25.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Kurz vor der Pause köpfte Sven Moseler nach einem Tönisberger Freistoß noch den Ball zum 1:4 ins eigene Tor. In der zweiten Halbzeit konnte Odenkirchen den Sieg sicher verteidigen. Platz eins haben weiterhin die Sportfreunde Neuwerk inne, die sich gegen den SC St. Tönis II noch ein spätes Remis sicherten: Özgür Sezgin (90.+3) erzielte den 1:1-Ausgleich. Auch TuRa Brüggen kam gegen TSV Krefeld-Bockum nicht über ein 2:2-Remis hinaus, Nils Bonsels (3.) und Dennis Coenen (49.) trafen für Brüggen. Spielermangel in Lürrip