TuS Wickrath sticht Favorit Mennrath im Kreispokal aus

In der frühen Nachspielzeit gab es dann Aufregung im Wickrather Strafraum. Im Durcheinander soll ein Wickrather Spieler ein Handspiel begangen haben, nachdem der Ball vom Oberschenkel wohl an die Hand geprallt war. Statt Strafstoß für Mennrath wurde aber ein Stürmerfoul gegen die Victoria gepfiffen, sehr zum Unmut von Marc Trostel: „Der Handelfmeter war für alle Beteiligten relativ deutlich. Wie man den nicht geben kann, das ärgert mich. Die Schiedsrichter haben das meiner Meinung nach auch so gesehen, haben sich aber vielleicht nicht getraut, den zu geben.“ Dem hintenliegenden Favoriten auswärts diesen Elfmeter zu geben, sei eine unpopuläre Entscheidung, so Trostel.
„Ich kann den Protest der Mennrather verstehen, ich hätte genauso reagiert. Den kann man pfeifen, muss man aber nicht. Ich bin im Endeffekt froh, dass nicht gepfiffen wurde. In so einem Spiel können Kleinigkeiten entscheiden“, blickte Nurra auf die Situation.
Mennrath ging in den Schlussminuten ins Risiko, stellte auf eine offensivere Formation um. Doch mit dem Schlusspfiff gelang Wickrath noch der zweite Treffer. In einem finalen Konterlauf spielte Niklas Clemens auf Stürmer Niek Mäder, der gekonnt zum 2:0 vollendete (90.+5).
„Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das schon in Ordnung, Wickrath hat es gut gemacht und sportlich verdient gewonnen, Glückwunsch!“, sagte ein enttäuschter, aber fair eingestellter Trostel. Und Gianluca Nurra war „sehr stolz auf eine überragende Leistung seiner Mannschaft“: „Wir haben das Spiel verdient gewonnen“, war sein Fazit. Bereits am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) trifft er mit seiner Mannschaft im Viertelfinale auf den SV Lürrip. Mennrath muss sich nach dem Pokal-Aus auf seine Aufgaben in der Landesliga konzentrieren. Dort wartet bereits am Sonntag (16.30 Uhr) Spitzenreiter ASV Süchteln.