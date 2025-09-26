 2025-09-23T12:48:49.527Z

Gute Laune bei Sieger Wickrath.
Gute Laune bei Sieger Wickrath. – Foto: Udo Hützen

TuS Wickrath sticht Favorit Mennrath im Kreispokal aus

In einem hitzigen und lange umkämpften Pokalspiel gewinnt TuS Wickrath mit 2:0 gegen Victoria Mennrath. Die bessere Konsequenz im Abschluss, aber auch etwas mehr Spielglück helfen dem Bezirksligisten gegen den Favoriten.

Es ist die nächste kleine Pokal-Überraschung: Bezirksligist TuS Wickrath hat den klassenhöheren Landesligisten SC Victoria Mennrath im letzten Achtelfinal-Spiel des Kreispokals Mönchengladbach-Viersen am Mittwoch, 24. September, mit 2:0 geschlagen und steht im Viertelfinale. Nachdem der ASV Süchteln in der zweiten Runde bereits ausgeschieden war, hat sich mit Mennrath auch der zweite der favorisierten Landesligisten aus dem Turnier verabschiedet. Damit ist auch klar: Mennrath kann seinen Titel nicht verteidigen.

Mehr als 300 Zuschauer sahen auf der Anlage des TuS ein hitziges und zweikampfbetontes Spiel, dazu aus Sicht der Hausherren „einen richtig tollen Pokalabend“, wie Wickrath-Trainer Gianluca Nurra fand. Auch wenn zwischen beiden Toren mehr als 90 Minuten Abstand lag. Denn bereits in der zweiten Spielminute wurde Mennrath kalt erwischt. Nach einem schweren Rückpass-Fehler schnappte sich Wickraths Ruben Bruß den Ball. Seinen Sololauf schloss er im Eins-zu-eins-Duell gegen Mennrath-Keeper Mykyta Kriukov nervenstark zur 1:0-Führung des TuS ab. „Das Tor haben wir Wickrath aufgelegt“, ärgerte sich Mennrath-Trainer Marc Trostel.

Mennrath gibt Gas

Doch Mennrath ließ sich davon nur kurz beeindrucken und suchte in der Folge immer wieder den Abschluss, kam auch durch Freistöße und Eckbälle zu Chancen. Man habe das Spiel weitgehend kontrolliert und mehr Ballbesitz gehabt, so Trostel. „Rund um den 16-Meter-Raum waren wir aber zu kompliziert, haben falsche Entscheidungen getroffen“, kritisierte er, war jedoch mit der Leistung seines Teams in der ersten Hälfte zufrieden. Mehr Zielstrebigkeit und Konsequenz vorm Tor war seine Forderung für die zweite Hälfte.

Nurras Wickrather beriefen sich derweil auf ein kompaktes Verteidigen. „Wir haben aus dem Spiel kaum etwas zugelassen, haben Mennrath mit zwei Viererketten in einem tiefen Block gut wegverteidigt. Auf ihre Umschaltmomente waren wir gut vorbereitet“, sagte er.

In einem ausgeglichenen Spiel mit einer knappen Wickrather Führung ging es in die zweite Hälfte. Bei einer Doppelchance scheiterte Mennrath daran, den Ausgleich zu erzielen (50.). Doch der Druck aus der ersten Hälfte war weg, Mennrath fehlte das Tempo. „Wir haben nicht mehr den direkten Weg nach vorne gefunden und Wickrath das Verteidigen leichter gemacht, das Spiel war also deutlich offener“, räumte Trostel ein. Chancen gab es jetzt auf beiden Seiten, rund zehn Minuten vorm Ablauf der regulären Spielzeit hätte Wickrath dann bereits auf 2:0 stellen können: Quinton Washington zog von der Sechzehner-Kante mit Schmackes ab, Mennraths Keeper konnte noch so gerade auf der Torlinie retten.

Kein Elfmeter

In der frühen Nachspielzeit gab es dann Aufregung im Wickrather Strafraum. Im Durcheinander soll ein Wickrather Spieler ein Handspiel begangen haben, nachdem der Ball vom Oberschenkel wohl an die Hand geprallt war. Statt Strafstoß für Mennrath wurde aber ein Stürmerfoul gegen die Victoria gepfiffen, sehr zum Unmut von Marc Trostel: „Der Handelfmeter war für alle Beteiligten relativ deutlich. Wie man den nicht geben kann, das ärgert mich. Die Schiedsrichter haben das meiner Meinung nach auch so gesehen, haben sich aber vielleicht nicht getraut, den zu geben.“ Dem hintenliegenden Favoriten auswärts diesen Elfmeter zu geben, sei eine unpopuläre Entscheidung, so Trostel.

„Ich kann den Protest der Mennrather verstehen, ich hätte genauso reagiert. Den kann man pfeifen, muss man aber nicht. Ich bin im Endeffekt froh, dass nicht gepfiffen wurde. In so einem Spiel können Kleinigkeiten entscheiden“, blickte Nurra auf die Situation.

Mennrath ging in den Schlussminuten ins Risiko, stellte auf eine offensivere Formation um. Doch mit dem Schlusspfiff gelang Wickrath noch der zweite Treffer. In einem finalen Konterlauf spielte Niklas Clemens auf Stürmer Niek Mäder, der gekonnt zum 2:0 vollendete (90.+5).

„Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das schon in Ordnung, Wickrath hat es gut gemacht und sportlich verdient gewonnen, Glückwunsch!“, sagte ein enttäuschter, aber fair eingestellter Trostel. Und Gianluca Nurra war „sehr stolz auf eine überragende Leistung seiner Mannschaft“: „Wir haben das Spiel verdient gewonnen“, war sein Fazit. Bereits am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) trifft er mit seiner Mannschaft im Viertelfinale auf den SV Lürrip. Mennrath muss sich nach dem Pokal-Aus auf seine Aufgaben in der Landesliga konzentrieren. Dort wartet bereits am Sonntag (16.30 Uhr) Spitzenreiter ASV Süchteln.

