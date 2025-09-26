TuS Wickrath sticht Favorit Mennrath im Kreispokal aus

In der frühen Nachspielzeit gab es dann Aufregung im Wickrather Strafraum. Im Durcheinander soll ein Wickrather Spieler ein Handspiel begangen haben, nachdem der Ball vom Oberschenkel wohl an die Hand geprallt war. Statt Strafstoß für Mennrath wurde aber ein Stürmerfoul gegen die Victoria gepfiffen, sehr zum Unmut von Marc Trostel: „Der Handelfmeter war für alle Beteiligten relativ deutlich. Wie man den nicht geben kann, das ärgert mich. Die Schiedsrichter haben das meiner Meinung nach auch so gesehen, haben sich aber vielleicht nicht getraut, den zu geben.“ Dem hintenliegenden Favoriten auswärts diesen Elfmeter zu geben, sei eine unpopuläre Entscheidung, so Trostel.