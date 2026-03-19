TuS Wickrath holt Gladbacher Landesligaspieler Für die kommende Spielzeit hat sich TuS Wickrath mit einem Spieler von Victoria Mennrath verstärkt - Moussa Coulibaly wechselt zum Bezirksligisten. Der Mittelfeldspieler ist TuS-Trainer Gianluca Nurra bereits aus einer früheren Station bekannt. Er hält den Neuzugang für einen großen Gewinn. von RP / Daniel Brickwedde & Heiko Van der Velden · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Coulibaly (hier am Ball) wechselt nach Wickrath – Foto: Sascha Hohnen

Für die kommende Spielzeit hat TuS Wickrath einen beachtlichen Transfer eingetütet: Moussa Coulibaly schließt sich zur Saison 2026/27 dem Bezirksligisten an. Der Mittelfeldspieler kommt vom Landesligisten SC Victoria Mennrath.

Kontakt zwischen Nurra und Coulibaly nie abgerissen Coulibaly zählt in der laufenden Saison zum Stammpersonal in Mennrath und kommt bislang auf 21 Einsätze in der Landesliga. Wickraths Trainer Gianluca Nurra kennt ihn noch aus einer kurzen gemeinsamen Zeit beim 1. FC Viersen: Zu Beginn der Saison 2024/25 war Nurra dort Co-Trainer unter Simon Sommer. Beide traten nach wenigen Wochen zurück. Der Kontakt zwischen Nurra und Coulibaly sei jedoch nie abgerissen, sagt der Coach. Coulibaly durchlief in der Jugend unter anderem die Ausbildung beim 1. FC Viersen und kam dort auch erstmals im Seniorenfußball zum Einsatz. Im vergangenen Sommer wechselte er zu Victoria Mennrath, wo er sich schnell etablierte.

Coulibaly trifft auf einer seiner besten Freunde Beim Wechsel nach Wickrath spielte auch Ruben Bruß eine wichtige Rolle. Er sei einer der besten Freunde Coulibalys, sagt Nurra – beide haben bereits in Viersen zusammengespielt. Bruß war schon vor dieser Saison nach Wickrath gewechselt. „Ruben hat etwas Überzeugungsarbeit geleistet. Aber Moussa hat auch einfach Bock auf die Aufgabe, um bei einem ambitionierten Bezirksligisten anzugreifen“, sagt Nurra. Was der Trainer an seinem künftigen Spieler schätzt: „Mit seiner Schnelligkeit und Physis hat er eine tolle Entwicklung genommen und ist unangefochtener Stammspieler bei Mennrath. Er wird unserem Spiel extrem guttun. Und ich kann mit Stolz sagen, dass Wickrath nicht allzu viel falsch macht, wenn so ein Spieler zu uns kommt.“