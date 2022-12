TuS Wickrath: Hinten vier, vorne fünf Was beim TuS Wickrath den Unterschied bewirkte.

Das mit dem Löwen, das war Dirk Horns Idee, in der Saison 2017/18 – seiner ersten als Trainer in Wickrath. Es habe mal ein Vereinsheft mit dem Namen „Löwen Echo“ gegeben, sagt Horn, woher der Bezug kam, das wisse allerdings niemand mehr so richtig im Verein. Der Coach fand am Löwen gefallen und etablierte ihn als Markenzeichen, entwarf ein Logo. Inzwischen hängt sogar ein großes Banner mit Löwenkopf am Sportplatz. Manch ein Verein habe das zwar belächelt, identifikationsstiftend ist es trotzdem: die Wickrather Löwen.

Dass die Mannschaft in den ersten Spielen nach dem Aufstieg in die Bezirksliga aber eher wie ein scheues Reh auftrat, hat Horn und seinem Co-Trainer Gianluca Nurra hingegen nicht gefallen. Das Problem war aber auch etwas hausgemacht: Eine kurze Vorbereitung, gepaart mit Ergebnisse, die kein gutes Gefühl gaben – all das ließ auch das Trainerteam grübeln. Also verordnete man dem Team zunächst eine zurückhaltende, eher defensive Ausrichtung. Vorsichtig heranpirschen an die neue Liga. Das klappte allerdings so gar nicht: Zum Auftakt ein 0:2 in Neuwerk, danach ein 0:5 gegen Brüggen, dazwischen ein 1:3 gegen den 1. FC Mönchengladbach im Pokal. Es folgten zwar ein Sieg gegen Vorst und zwei Remis, spätestens nach dem 0:6 am fünften Spieltag gegen Fortuna Dilkrath musste Horn aber feststellen: Irgendwie passt das nicht. Die Löwen hatten ihren Biss verloren.

Es folgten Gespräche im Trainerteam, mit einzelnen Spielern und der Mannschaft. Und es reifte, um ein letztes Mal im Löwensprech zu bleiben, die Erkenntnis: Die Beute kommt nicht von alleine, man muss sie jagen. „Nach Dilkrath war klar: Wir müssen etwas ändern. Wir haben nicht mutig gespielt und haben uns zu sehr an die Gegner angepasst“, sagt Horn und formuliert die neue Devise: „Scheiß auf den Gegner: Egal wer kommt, wir spielen unser System. Wenn wir hinten vier kassieren, schießen wir vorne eben fünf.“

Fortan spielte Wickrath wieder das, was sie in der Vorsaison, als Meister der A-Liga, ausgezeichnet hatte: eine deutlich offensivere Ausrichtung, den Gegner früher anlaufen, mehr Risiko. „Die Jungs hatten da auch Bock drauf“, sagt Co-Trainer Gianluca Nurra. Es folgten neun Spiele ohne Niederlagen, darunter sieben Siege – erst am vergangenen Wochenende riss diese Serie gegen Neuwerk (0:3). Ist es manchmal wirklich so einfach? Trainer Dirk Horn macht die sportliche Entwicklung nicht in erster Linie am Spielstil fest, mehr sei es der „Kopf“ gewesen, der dazu beitrug. Auf das alte System war die Mannschaft geeicht, damit war sie vertraut – und vor allem erfolgreich. In der A-Liga überrannte Wickrath mit dieser Ausrichtung regelmäßig die Gegner, verlor in der gesamten Saison kein Spiel und schoss über 100 Tore. Dieses Selbstverständnis stand mit dem Systemwechsel auf einmal auch in der Bezirksliga wieder auf dem Platz. Die erste Partie gewann man 7:1 gegen Grefrath. Ein „Wendepunkt“, sagt Horn. Never change a winning Spielstil.