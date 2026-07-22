TuS Wickrath arbeitet sich in die Vorbereitung: 2:0 beim ASV Süchteln Bezirksliga, Gruppe 5: Der TuS Wickrath strebt nach Rang sieben in der Vorsaison einen Platz in den Top-Fünf an. von Sascha Köppen · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Mousa Coulibaly ist eine der Verstärkungen des TuS Wickrath. – Foto: Markus Verwimp

Der TuS Wickrath steht in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga, Gruppe 3 vor einer schwierigen Aufgabe. Das hat allerdings weder mit übermäßig vielen neuen Spielern zu tun, die integriert werden müssten, noch damit, dass die vorige Saison restlos enttäuschend gewesen wäre. Der siebte Platz in der Endabrechnung ist für das Team von Trainer Gianluca Nurra sicherlich als passabel zu bewerten, doch wer den jungen, ehrgeizigen Trainer kennt, der weiß genau, was ihn daran gestört hat.

Denn lange mischte der TuS zumindest im Dunstkreis der Aufstiegskandidaten mit, gewann dann aber zum Abschluss neunmal in Folge nicht, holte aus den letzten vier Spielen nicht einen einzigen Punkt. Deshalb geht es nun ein Stück weit auch darum, das Siegen wieder zu erlernen. "Da habe ich der Mannschaft dann teilweise schon auch die Charakterfrage gestellt", räumt Nurra ein. Punktuelle Verstärkungen Neu im Kader ist mit Dominik Weigl ein mit seinen 38 Jahren erfahrener Torhüter, der in der Vorsaison in 26 Spielen im Tor des 1. FC Viersen stand, der am Ende aus der Bezirksliga abgestiegen ist. Ganz früh war klar, dass mit Mats Schleszies vom Rheydter SV ein klarer Neuner zu den Wickrathern wechselt, den Nurra sich ausdrücklich gewünscht hatte. Ein weiterer Schlüsselspieler könnte Mittelfeldspieler Moussa Coulibaly vom Landesliga-Nachbarn Victoria Mennrath werden, der dort auch zum absoluten Stammpersonal gehört hat. Dazu kommen dann etwa noch Abdülhakim Yildirim und Ilias Kayhani von Türkiyemspor MG und Yassine Janah vom 1. FC Viersen, die Nurra entwickeln möchte. "Nach dem großen Umbruch in der Vorsaison war für uns eigentlich klar, dass wir uns nur punktuell verändern möchten", erklärt der Coach dazu. Das Saisonziel definiert er, in Wickrath traditionell ohne den großen Druck aus dem Vorstand: "Wir wollen schon unter die Top Fünf der Liga."