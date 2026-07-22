TuS Wickrath arbeitet sich in die Vorbereitung: 2:0 beim ASV Süchteln

Der TuS Wickrath steht in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga, Gruppe 3 vor einer schwierigen Aufgabe. Das hat allerdings weder mit übermäßig vielen neuen Spielern zu tun, die integriert werden müssten, noch damit, dass die vorige Saison restlos enttäuschend gewesen wäre. Der siebte Platz in der Endabrechnung ist für das Team von Trainer Gianluca Nurra sicherlich als passabel zu bewerten, doch wer den jungen, ehrgeizigen Trainer kennt, der weiß genau, was ihn daran gestört hat.
Denn lange mischte der TuS zumindest im Dunstkreis der Aufstiegskandidaten mit, gewann dann aber zum Abschluss neunmal in Folge nicht, holte aus den letzten vier Spielen nicht einen einzigen Punkt. Deshalb geht es nun ein Stück weit auch darum, das Siegen wieder zu erlernen. "Da habe ich der Mannschaft dann teilweise schon auch die Charakterfrage gestellt", räumt Nurra ein.
Neu im Kader ist mit Dominik Weigl ein mit seinen 38 Jahren erfahrener Torhüter, der in der Vorsaison in 26 Spielen im Tor des 1. FC Viersen stand, der am Ende aus der Bezirksliga abgestiegen ist. Ganz früh war klar, dass mit Mats Schleszies vom Rheydter SV ein klarer Neuner zu den Wickrathern wechselt, den Nurra sich ausdrücklich gewünscht hatte. Ein weiterer Schlüsselspieler könnte Mittelfeldspieler Moussa Coulibaly vom Landesliga-Nachbarn Victoria Mennrath werden, der dort auch zum absoluten Stammpersonal gehört hat. Dazu kommen dann etwa noch Abdülhakim Yildirim und Ilias Kayhani von Türkiyemspor MG und Yassine Janah vom 1. FC Viersen, die Nurra entwickeln möchte. "Nach dem großen Umbruch in der Vorsaison war für uns eigentlich klar, dass wir uns nur punktuell verändern möchten", erklärt der Coach dazu. Das Saisonziel definiert er, in Wickrath traditionell ohne den großen Druck aus dem Vorstand: "Wir wollen schon unter die Top Fünf der Liga."
Gleich im ersten Test, für den die Wickrather sich ausgerechnet den Landesligisten Union Nettetal ausgesucht hatten, gab es dann eine herbe 0:7-Packung. "Wir hatten eine harte Trainingswoche hinter uns, und dann hatten wir nach der Trinkpause in der ersten Halbzeit eine Art Betriebsausfall, als wir innerhalb von elf Minuten vier Gegentore kassiert haben. Am Ende war das Ergebnis schon ein wenig zu hoch", führt der 28-Jährige aus. Im zweiten Test gab es dann ein 2:1 beim neu formierten 1. FC Mönchengladbach, als Schleszies (61.) und Ruben Bruß (90.+3) das Spiel letztlich noch drehten.
Am Mittwoch ging es dann beim ASV Süchteln zu einem weiteren, starken Landesligisten. Und eine gewisse Wirkung schien das gedrehte Spiel beim 1. FC bereits gehabt zu haben. Denn die Wickrather machten ein mehr als ordentliches Spiel, gewannen durch Treffer von Ruben Bruß (7.) und Niek Gabriel Mäder (82.) nicht unverdient mit 2:0. "Ich bin absolut zufrieden, keine Frage", sagte dann auch Nurra nach dem Abpfiff. Nachdem sein Team defensiv bis zur Pause praktisch nichts zugelassen hatte, brachten einige Wechsel zwar nach vorne Tempo und Ideen, taten dem Defensivverhalten des Teams aber nicht ganz so gut, was auch die Süchtelner zu der einen oder anderen Chance kommen ließ. Insgesamt scheinen die Wickrather so aber auf einem guten Weg zu sein. Und beim 2:0 spielte Mäder sein unglaubliches Tempo wieder einmal voll aus.
Weitere Tests stehen nun noch gegen den GSV Moers am Sonntag, beim SV Lürrip (29.7.), gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd (31.7.), den TuS Reuschenberg (5.8.) und den FSV Vohwinkel (9.8.) an, ehe es in das erste Ligaspiel daheim gegen den SSV Grefrath geht.