TuS Westerloy steigt in die Kreisliga auf

– Foto: Insta: tus_westerloy_dieerste

Jetzt ist es offiziell: Der TuS Westerloy spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga. Nach einer herausragenden Spielzeit und dem hart erkämpften zweiten Tabellenplatz wurde der Aufstieg nun endgültig bestätigt.

Die Mannschaft blickt auf eine beeindruckende Saison zurück. Aus 26 Spielen holte das Team 51 Punkte und erzielte dabei starke 99 Tore bei 56 Gegentreffern. Mit offensivem Fußball, großem Einsatz und echtem Teamgeist legte die Mannschaft den Grundstein für diesen Erfolg.

Zunächst musste jedoch die Entscheidung des Sportgerichts abgewartet werden. Der VfL Oldenburg III hatte gegen die Wertung des Spiels gegen den FC Rastede II Einspruch eingelegt. Hintergrund war der Vorwurf, dass seitens des FC Rastede II ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt worden sein soll.