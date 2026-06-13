TuS Westerloy steigt in die Kreisliga auf

Die Mannschaft blickt auf eine beeindruckende Saison zurück. Aus 26 Spielen holte das Team 51 Punkte und erzielte dabei starke 99 Tore bei 56 Gegentreffern. Mit offensivem Fußball, großem Einsatz und echtem Teamgeist legte die Mannschaft den Grundstein für diesen Erfolg.
Zunächst musste jedoch die Entscheidung des Sportgerichts abgewartet werden. Der VfL Oldenburg III hatte gegen die Wertung des Spiels gegen den FC Rastede II Einspruch eingelegt. Hintergrund war der Vorwurf, dass seitens des FC Rastede II ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt worden sein soll.
Nun herrscht Klarheit: Der Einspruch wurde abgelehnt. Damit steht fest, dass der TuS Westerloy den verdienten Aufstieg in die Kreisliga feiern darf.
Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung sowie der hervorragenden Arbeit des Trainer- und Betreuerteams. Ein besonderer Dank gilt zudem allen Unterstützern und Fans, die die Mannschaft während der gesamten Saison begleitet und angefeuert haben.
Eine starke Saison, ein großartiges Team und die verdiente Belohnung: Der TuS Westerloy ist Kreisligist