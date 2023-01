TuS Weinähr - Diez-Freindiez II 10:0 (5:0)

Am Sonntagmittag, den 13.11.22 um 15:00 Uhr trafen in der Kreisliga C Rhein-Lahn die Mannschaften von TuS Weinähr und SV Diez-Freiendiez aufeinander. Von Beginn an zeigte sich, dass TuS Weinähr das dominierende Team in diesem Spiel war. Bereits in der 10. Minute konnte Stürmer Lukas Winterstein das 1:0 für Weinähr erzielen und den Grundstein für einen deutlichen Sieg legen. In der Folge erhöhte Weinähr den Druck und konnte innerhalb von nur 18 Minuten durch Tore von Luca Kunkler gleich drei weitere Treffer erzielen. Das Team von SV Diez-Freiendiez hatte in dieser Phase des Spiels große Probleme, dem hohen Tempo und der Effektivität von Weinähr standzuhalten. Bis zur Halbzeitpause konnte Weinähr durch Tore von Joshua Thönges und Luca Kunkler noch zwei weitere Treffer erzielen und ging somit mit einer 5:0-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit bot sich das gleiche Bild. Weinähr spielte weiterhin stark auf und konnte durch Tore von Niclas Justi, Raphael Rölz und erneut Niclas Justi das Ergebnis noch weiter ausbauen. Am Ende stand ein deutliches 10:0 für TuS Weinähr zu Buche. Ein verdienter Sieg für das starke Weinähr-Team.