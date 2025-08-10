TuS wartet auf den ersten Heimsieg

Der TuS Holzkirchen trennt sich zu Hause 1:1 vom FC Töging. Nach dem dritten Spieltag warten die Grün-Weißen weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison.

Holzkirchen – Die Frage, wie man mit dem Resultat vom Samstag verfahren solle, konnte Holzkirchens Keeper und spielender Co-Trainer Maximilian Riedmüller relativ leicht beantworten. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Unentschieden“, betont der TuS-Schlussmann. „Auch wenn etwas mehr drin gewesen wäre.“

Am Ende kamen die Grün-Weißen aber nicht über ein 1:1-Remis gegen Töging hinaus. Das bedeutet auch: Vier Zähler stehen aus drei Partien zu Buche, allerdings gab es im zweiten Heimspiel der noch jungen Bezirksliga-Saison erneut keinen Heimsieg.

Angespannte personelle Lage

Unterdessen ist Riedmüllers Bewertung mit der durchaus angespannten personellen Situation zu erklären. „Wir waren stark ersatzgeschwächt heute.“ Neben dem Langzeitverletzten Christopher Korkor fiel auch Gilbert Diep weiter aus. Dazu gesellten sich kurzfristig Robert Manole sowie Lukas Krepek (beide krank). Letzterer nahm zwar noch auf der Bank Platz, an einen Einsatz war allerdings nicht zu denken. Obendrein fehlten sowohl Bastian Feldbrach als auch Michael Schlicher urlaubsbedingt.

Nicht zuletzt deshalb begann die Partie bei brütend heißen Temperaturen an der Haidstraße schleppend. „Bis zur Trinkpause war es eher ein Sommerkick“, sagt Michael Scherer, Coach der zweiten Mannschaft, der Cheftrainer Orhan Akkurt vertrat. „Wir hatten zwar ein paar Halbchancen, aber nichts Zwingendes.“ Nach 28 Minuten nahm das Geschehen Fahrt auf. Ein langer Ball von Töging, Holzkirchens Defensive konnte den Ball eigentlich schon klären, aber offensichtlich nicht entscheidend genug.

Kurz darauf bedankte sich Tögings Ivo Petrovic, denn das Leder kam unvermittelt wieder zu ihm und Tögings Stürmer traf zur 1:0-Führung. „Es war schade, weil wir den Ball eigentlich schon erobert hatten“, sagt Riedmüller. „Da haben wir einen kleinen individuellen Fehler gemacht.“ Der wurde prompt bestraft. Bis zur Pause mühten sich die Grün-Weißen vergeblich.

Neuling beweist Qualitäten

Die taktischen Umstellungen vor diesem dritten Spieltag hatten es durchaus in sich. Der junge Maximilian Avril ersetzte Krepek in der Innenverteidigung, Stefan Hofinger agierte etwas zurückgezogen auf der Acht und im Sturmzentrum kam Tobias Bebber, der vom Kreisklassisten SG Reisach in die Marktgemeinde gewechselt hatte, zu seinem Startelf-Debüt. Der Angreifer bewies gleich seine Goalgetter-Qualitäten, die er bereits in der Vorbereitung zeigen konnte.

Nach knapp einer Stunde eroberte Bebber am eigenen Strafraum den Ball und leitete den Gegenangriff ein. Einige Sekunden später erhielt er einen Steilpass an der Strafraumkante, fackelte nicht lange und zirkelte das Leder zum viel umjubelten 1:1 ins Netz. „Klasse Einstand von ihm“, freut sich Riedmüller. „Er hat ein super Spiel gemacht.“

Trotz einiger guten Gelegenheiten blieb es am Ende beim 1:1. „Wenn du erst 1:0 zurückliegst und letztlich noch mit einem 1:1 rausgehst, dann können wir schon zufrieden sein“, resümiert Riedmüller. „Natürlich müssen wir noch ein paar Sachen besser machen.“ Die nächste Gelegenheit dazu haben die Holzkirchner am Freitag im Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger aus Bruckmühl.