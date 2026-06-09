TuS Wahnbek ist Meister und spielt 26/27 wieder in der 1.KK von m.c · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Instagram: tuswahnbek_erste

Der TuS Wahnbek hat es geschafft: Mit dem Gewinn der Meisterschaft in der 2. Kreisklasse JWH Staffel 4 sicherte sich die Mannschaft den Aufstieg und kehrt zur Saison 2026/27 in die 1. Kreisklasse JWH Süd zurück. Nach dem Abstieg in der Saison 2023/24 ist die Freude über die Rückkehr in die nächsthöhere Spielklasse besonders groß. Der Weg zurück war alles andere als selbstverständlich. Der Abstieg aus der 1. Kreisklasse stellte den Verein vor eine schwierige Situation. Enttäuschung und Frust waren zunächst groß, doch schnell richteten die Verantwortlichen und die Mannschaft den Blick wieder nach vorne. Das Ziel war klar definiert: Der TuS Wahnbek wollte sich neu aufstellen und den Wiederaufstieg schaffen.

In der Saison 2025/26 zeigte die Mannschaft von Beginn an, dass sie zu den stärksten Teams der Liga gehören würde. Mit großem Einsatz, einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem nötigen Siegeswillen sammelte der TuS Woche für Woche wichtige Punkte. Dabei überzeugte das Team nicht nur mit einer starken Offensive, sondern auch mit großem Zusammenhalt auf und neben dem Platz. Die Meisterschaft wurde in einem spannenden Rennen entschieden. Vor allem Polizei SV Oldenburg erwies sich als hartnäckiger Konkurrent im Kampf um Platz eins. Doch der TuS Wahnbek behielt die Nerven und setzte sich am Ende durch. Mit 53 Punkten aus 24 Spielen und einem Torverhältnis von 84:41 stand die Mannschaft schließlich an der Spitze der Tabelle und durfte die Meisterschaft feiern.