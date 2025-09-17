TuS Wagenfeld will dritten Sieg in Folge

Flutlicht, Heimspiel, kleines Derby – der siebte Spieltag der Bezirksliga Hannover 1 bringt für den TuS Wagenfeld eine besondere Konstellation: Am Donnerstagabend (20 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt den FC Sulingen auf heimischem Platz. Die Partie wurde vorgezogen, weil am Wochenende in der Region der Diepholzer Großmarkt stattfindet.

„Ein großes Dankeschön an Sulingen, dass sie der Verlegung zugestimmt haben“, sagt Hohnstedt. „Die Entfernung ist ja nicht groß – und wer mag kein Flutlichtspiel?“ Die Stimmung dürfte besonders werden. Doch der sportliche Fokus bleibt hoch: „Wir wissen, dass das ein richtig schweres Spiel wird.“

Der TuS-Coach fand im Vorfeld deutliche Worte des Respekts: „Ich habe große Hochachtung vor dem, was Stefan Rosenthal beim FC Sulingen leistet. Er ist ein Qualitätscoach, menschlich top – so jemanden an der Seitenlinie zu haben, ist für jeden Verein ein Geschenk.“

Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat Sulingen einen radikalen Umbruch eingeleitet. „Sie setzen stark auf die Jugend, viele Jungs haben in der A-Jugend Niedersachsenliga gespielt“, so Hohnstedt. „Sie bringen viel Tempo, Technik und Mentalität mit. Herrenfußball ist nochmal ein anderes Pflaster – aber die Qualität ist da.“

Zwei Punkte trennen beide Teams

Mit jeweils sechs absolvierten Spielen steht Wagenfeld mit neun Punkten auf Rang acht, Sulingen folgt mit sieben Zählern auf Rang elf. „Wir sind zwei Punkte auseinander – das ist ein Spiel auf Augenhöhe, ganz klar“, betont Hohnstedt. „Und nur weil wir zuletzt zweimal gewonnen und Sulingen zweimal verloren hat, heißt das gar nichts. Das Spiel beginnt bei null.“

Sulingen unterlag zuletzt mit 0:1 gegen Aufsteiger TuS Leese, der TuS Wagenfeld feierte dagegen einen 3:1-Erfolg bei Schlusslicht TV Stuhr. Dennoch warnt Hohnstedt vor falscher Sicherheit: „Das wird ein Spiel, in dem es auf Wille, Einsatz und Mentalität ankommt – die Mannschaft, die es am meisten will, wird gewinnen.“

Wagenfeld bleibt personell auf Kante

Verzichten muss der TuS weiterhin auf Alexander Nandzik (muskulär) und wohl auch auf Kapitän André Krause. Bei Giorgio Ronzetti entscheidet sich ein Kaderplatz kurzfristig. „Vermutlich laufen wir in etwa mit dem Personal auf wie zuletzt“, so Hohnstedt.

Wichtig sei ohnehin das kollektive Auftreten: „Punkte in dieser Liga gibt es nur, wenn du alles auf den Platz bringst – jeden Meter gehst, jeden Zweikampf annimmst, jede Flanke bringst, ein Tor mehr schießt. So einfach und so schwer ist Fußball.“

„Wir freuen uns extrem auf den Abend“

Trotz der angespannten Personallage herrscht Zuversicht in Wagenfeld. „Wir haben zuletzt viel gearbeitet, Stabilität in der Defensive gewonnen, die Art und Weise passt einfach“, sagt Hohnstedt. „Und jetzt hoffen wir auf ein volles Haus und eine gute Atmosphäre. Das Ziel ist klar: Wir wollen diesen September weiter vergolden.“