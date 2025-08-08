TuS Wagenfeld vor Saisonauftakt gegen Aufsteiger Leese

Mit dem Spiel beim Aufsteiger TuS Leese beginnt für den TuS Wagenfeld am Sonntag (15:00 Uhr) die neue Bezirksligasaison. Trainer Michael Hohnstedt sieht dem Auftakt mit Respekt entgegen und warnt eindringlich vor einem Gegner, „der mit sehr viel Euphorie in die Saison geht“.

Er sieht Parallelen zu anderen Aufsteigern, die in den ersten Wochen oft besonders befreit aufspielen: „Die gehen in die Saison nach dem Motto: Gucken wir mal, was da passiert.“ Seine Mannschaft müsse deshalb von Beginn an wach und konzentriert auftreten.

Leese sei für ihn ein „ungeschriebenes Blatt“, so Hohnstedt. Der Aufsteiger aus dem Kreis Nienburg habe jedoch am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Erfolg im Pokal gegen Sudweyhe ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. „Demzufolge erwarten wir eine Mannschaft, die mit sehr viel Leidenschaft kommen wird – wahrscheinlich auch mit einer guten Zuschauerbasis“, erklärt der Wagenfelder Coach.

Gute Vorbereitung, defensive Stabilität

Hohnstedt zeigt sich mit der eigenen Vorbereitung zufrieden. „Wir sind erfolgreich im Pokal gestartet, auch zu Null, haben defensiv sehr gut gestanden.“ Das sei auch in der vergangenen Saison ein Markenzeichen seiner Mannschaft gewesen. Man habe „extrem gut gegen den Ball gearbeitet“ und nur wenige Gegentore kassiert.

Gleichzeitig will der TuS Wagenfeld in dieser Spielzeit auch mit dem Ball mehr Akzente setzen. „Der neue Ansatz ist, dass wir gerne mit dem Ball spielen wollen“, so Hohnstedt. Die Balance zwischen kompakter Defensive und spielerischen Akzenten soll dabei auch am Sonntag gelingen.

Mit Blick auf den Gegner mahnt der Trainer insbesondere vor schnellen Umschaltmomenten: „Leese ist vorne sehr schnell, setzt Akzente und hat ein sehr gutes Umschaltspiel. Da müssen wir unfassbar aufpassen, dass wir wenig Fehler machen.“ Ziel sei es, „defensiv stabil zu stehen und mit dem Ball unsere Stärken zu zeigen“.

Kader fast komplett – Ziel: drei Punkte

Personell kann Hohnstedt fast aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind von der Kaderstruktur gut aufgestellt fürs Lesespiel, haben genug Mann an Bord und wenig Ausfälle“, so der Trainer. Die Voraussetzungen für einen gelungenen Saisonstart seien daher gegeben.

„Wir freuen uns auf den neuen Gegner, freuen uns wirklich wieder um Punkte zu kämpfen – und versuchen, die ersten drei Punkte auf unser Konto einzusammeln“, gibt sich Hohnstedt selbstbewusst. Trotz aller Vorsicht in der Analyse ist das Ziel des TuS Wagenfeld damit klar: ein Auftaktsieg in Leese.