TuS Wagenfeld vor Duell mit Türkspor Wunstorf gefordert

Nach der deutlichen 2:6-Niederlage gegen den TuS Drakenburg richtet sich der Blick des TuS Wagenfeld auf das kommende Heimspiel gegen Türkspor Wunstorf. Trainer Michael Hohnstedt sieht seine Mannschaft in der Pflicht: „Wir haben nach dem letzten Spiel etwas gutzumachen und wollen zu Hause wieder unsere gewohnte Stabilität zeigen.“

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Mit Türkspor Wunstorf trifft Wagenfeld auf einen direkten Tabellennachbarn. „Sie sind, ähnlich wie wir, eine kleine Überraschung in der Liga. Damit hat vor der Saison wahrscheinlich nicht jeder gerechnet“, so Hohnstedt. Wunstorf rangiert aktuell mit 39 Punkten auf Platz sechs, Wagenfeld folgt mit 37 Zählern auf Rang acht.

Hohnstedt warnt vor der spielstarken Offensive des Gegners: „Wir haben schon im Hinspiel gesehen, was sie draufhaben. Wir haben damals zwar 2:1 gewonnen, aber Wunstorf ist in der Lage, jeden Gegner zu schlagen, wenn es für sie gut läuft.“ Dabei verweist er auf deren jüngste Ergebnisse: „Sie haben zuletzt 5:0 gegen Sulingen gewonnen und 3:1 in Steimbke – das schafft nicht jeder. Aber sie sind auch anfällig, wie die 0:5-Niederlage gegen Heiligenfelde zeigt.“