TuS Wagenfeld verstärkt sich mit Nachwuchsspieler Nicolas Marten

Der TuS Wagenfeld hat für die kommende Saison ein vielversprechendes Talent verpflichtet. Nicolas Marten, 17 Jahre alt und wohnhaft in Diepholz, wechselt zur neuen Spielzeit aus der U19 des JFV RWD Rehden zum Bezirksligisten.

Der Offensivspieler gilt als technisch versiert, ruhig am Ball und vielseitig einsetzbar im Angriff. TuS-Trainer Michael Hohnstedt begrüßt den Neuzugang mit großer Wertschätzung: „Ich kenne Nico schon seit seinem zwölften Lebensjahr. In meinen Augen ist er eines der größten Talente, das der JFV Rehden in den letzten Jahren hervorgebracht hat.“

Der Transfer passe laut Hohnstedt hervorragend zur Philosophie des TuS Wagenfeld: „Wir setzen gezielt auf junge Spieler, die den Ehrgeiz mitbringen, sich weiterzuentwickeln. Dass sich Nico für uns entschieden hat, freut uns sehr.“