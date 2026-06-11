TuS Wagenfeld verpflichtet Nachwuchstorhüter Nicolas Holzschneider

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Der TuS Wagenfeld hat die letzte offene Position in seinem Torwartteam besetzt und mit Nicolas Holzschneider einen vielversprechenden Nachwuchskeeper verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 der JSG Sulingen zum Bezirksligisten und komplettiert künftig das Torhütergespann unter der Leitung von Torwarttrainer Thorsten Rother.

Mit der Verpflichtung setzt der Verein auf einen jungen Spieler aus der Region, dem die Verantwortlichen großes Entwicklungspotenzial zutrauen. Trainer Micha Hohnstedt kennt Holzschneider bereits aus gemeinsamen Zeiten in Rehden und sieht im Neuzugang genau das gesuchte Profil. „Nico hat das Profil, welches wir gesucht haben: jung, ambitioniert und stark am Fuß. Er wird viel von Mario lernen können, und wir hoffen, dass er sich schnell an die Bezirksliga gewöhnt“, erklärte der Coach.

Auch der sportliche Leiter Torsten Paulussen zeigte sich zufrieden mit der Verpflichtung. Besonders die bisherige fußballerische Ausbildung des Torhüters habe den Verein überzeugt. Holzschneider sammelte bereits Erfahrungen bei verschiedenen Stationen im leistungsorientierten Jugendfußball, unter anderem in Rehden, Borgfeld und zuletzt bei der JSG Sulingen. Zudem spricht aus Sicht der Verantwortlichen seine regionale Verbundenheit für den Wechsel. „Er wohnt keine 15 Kilometer vom Sportplatz entfernt und passt damit hervorragend in unser Konzept“, so Paulussen.