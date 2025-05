TuS Wagenfeld verpasst Sieg gegen Marklohe

Trotz dominanter erster Halbzeit und zahlreicher Torchancen musste sich der TuS Wagenfeld am Wochenende mit einem 2:2-Unentschieden gegen den SC Marklohe zufriedengeben. Trainer Michael Hohnstedt sprach im Nachgang von einem „extrem schwierigen Spiel“, lobte jedoch ausdrücklich die kämpferische Leistung beider Mannschaften: „Marklohe hat sich in alle Bälle reingeworfen, unfassbare Lauf- und Kampfbereitschaft gezeigt.“

Die Wagenfelder begannen stark, dominierten die erste Halbzeit mit über 70 Prozent Ballbesitz und gingen durch Chris Brüggemann verdient in Führung. „Das war ein Vollspannschuss nach Vorarbeit von Felicien Günther – extrem schön“, so Hohnstedt. Dennoch versäumte es seine Mannschaft, die Führung auszubauen: „Wir haben es versäumt, unsere Riesenchancen zu verwerten. Brüggemann, Ronzetti – da müssen wir 2:0 führen.“

In der zweiten Hälfte verlor Wagenfeld jedoch an Kontrolle. „Wir sind nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen, nicht mehr ins Spiel“, analysierte der Coach. In dieser Phase gelang Nico Müller per Linksschuss der 2:2-Ausgleich. Danach entwickelte sich eine zähe Partie „zwischen den Strafräumen“, bis Wagenfeld in der Schlussphase nochmals aufdrehte. „Wir hatten drei Riesenchancen, Pfostenschuss Brüggemann, Freistoß Nandzik, dann Cieslack allein vorm Tor – und in der 95. nochmal Scheland.“

Am Ende stand dennoch nur ein Punkt – ärgerlich für Hohnstedt, aber nicht dramatisch. „Einerseits zwei verlorene Punkte, andererseits sind wir fünf Spiele ungeschlagen. Wir wollten gewinnen, die Chancen waren da. Aber man muss auch Marklohe Respekt zollen. Die haben uns einen richtigen Fight gegeben.“

Mit nun 50 Punkten aus 28 Spielen belegt der TuS Wagenfeld Platz sechs der Tabelle. Der Blick richtet sich nun auf das kommende Auswärtsspiel beim Tabellenführer SV Bruchhausen-Vilsen. „Jetzt fahren wir zum Spitzenreiter – und dann gucken wir mal, was in Bruchhausen möglich ist“, so Hohnstedt abschließend. Ein weiterer Härtetest für eine Mannschaft, die nach wie vor Kurs auf eine starke Platzierung im oberen Tabellendrittel hält.