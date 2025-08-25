TuS Wagenfeld unterliegt Neuenkirchen klar

Der TuS Wagenfeld hat am Sonntag in der Bezirksliga gegen den TV Neuenkirchen eine deutliche 0:3-Heimniederlage hinnehmen müssen. Für Trainer Michael Hohnstedt war es „ein Tag, den man schnell abhaken muss“. Trotz personeller Probleme wollte er das Ergebnis nicht entschuldigen: „Auch wenn mir vor dem Spiel mit Nandzik, Ronzetti und Storck gleich drei meiner vier Stürmer kurzfristig weggebrochen sind – das darf keine Ausrede sein. Wir hatten trotzdem eine Mannschaft auf dem Platz, die das Spiel gewinnen kann.“

Die Stärke des TVN im Umschalten wurde in der 32. Minute erneut sichtbar. Nach einem abgewehrten Wagenfelder Standard schaltete Neuenkirchen schnell, und Willenborg setzte Mohrmann in Szene – 0:2. „Das wussten wir vorher, dass sie stark kontern. Trotzdem kriegen wir das nicht unterbunden. Zwei Chancen, zwei Tore – das ist einfach bitter“, resümierte Hohnstedt.

Die Partie begann aus Wagenfelder Sicht ordentlich, ehe nach 17 Minuten der Rückstand folgte. „Wir kriegen dann wieder ein dusseliges Standardtor. Da sind wir zu naiv, nicht eng genug am Mann. Ich glaube, Luchtmann hat ihn sogar mit der Schulter reingemacht“, ärgerte sich Hohnstedt. Der Gegentreffer stellte den Spielverlauf auf den Kopf: „Bis dahin war es ein Spiel auf Augenhöhe. Aber dann laufen wir wieder zu Hause einem Rückstand hinterher.“

Noch vor der Pause vergab Chris Brüggemann die große Gelegenheit zum Anschluss, als er Torwart Klenke umkurven wollte. „Aber Klenke ist ein richtig guter Keeper, das muss man anerkennen. Der hat das gerochen und schnell reagiert“, lobte der TuS-Coach. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Nackenschlag: Willenborg traf aus spitzem Winkel sehenswert zum 0:3 (42.). „Das war ein unfassbarer Schuss oben in den Knick. Da musst du anerkennen: Qualität pur“, so Hohnstedt.

In der Halbzeitpause stellte der TuS-Trainer die Grundordnung um: „Wir haben von Viererkette auf Dreierkette mit Ball und Fünferkette gegen den Ball umgestellt. Das hat uns mehr Stabilität gegeben.“ Tatsächlich blieb die zweite Hälfte torlos. „Wir haben es dann ordentlich gemacht, hatten auch noch zwei, drei Chancen, die wir nutzen müssen. Aber immer war ein Bein dazwischen“, fasste Hohnstedt zusammen.

Trotz der klaren Niederlage will der Wagenfelder Trainer den Blick nach vorn richten: „Wir müssen kleinere Brötchen backen. Es bringt nichts, uns in etwas reinzusteigern. Mit dem Programm, das wir hatten – Twistringen, Neuenkirchen und Bruchhausen im Pokal – da kann man auch verlieren. Aber die Art und Weise muss sich ändern. Wir brauchen gegen den Ball ein anderes Gesicht.“

Am kommenden Spieltag steht die schwere Auswärtshürde beim Landesliga-Absteiger VfR Evesen an. Hohnstedt: „Da wollen wir wieder positive Akzente setzen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft enger zusammenrücken und lernen, cleverer zu verteidigen.“