TuS Wagenfeld unterliegt Heiligenfelde mit 0:1

Die Gäste gingen in der 24. Minute durch Leo Wolf in Führung. Vorausgegangen war ein umstrittener Ballkontakt mit der Hand von Tamino Köhler, der dadurch einen Vorteil erlangte und den entscheidenden Steckpass spielte. Hohnstedt räumte zwar ein: „War auch nicht Absicht, aber die Situation war so, dass er sich damit wirklich einen Vorteil erschafft hat.“ Dennoch verzichtete er auf Nachkarten: „Schlussendlich will man da jetzt nicht drum herum meckern.“

Nach einer schwachen Anfangsphase mit „technischen Mängeln“ und „zu kompliziertem Spiel“ fand Wagenfeld ab der 30. Minute besser in die Partie. „Dann war es ein Spiel auf ein Tor. Ich glaube, wir haben 60 Minuten gefühlt so viel Druck gemacht.“ Die Liste an vergebenen Chancen war lang: ein Lattentreffer, ein vermeintliches Abseitstor – „was laut Video keins war“ – sowie zahlreiche Abschlüsse, die SVH-Keeper Jörn Wachtendorf teils spektakulär parierte.