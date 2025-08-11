– Foto: Sascha Drenth

TuS Wagenfeld startet mit Arbeitssieg in die Saison Auswärtserfolg beim Liga-Neuling TuS Leese – Hohnstedt sieht dennoch Steigerungsbedarf

Der TuS Wagenfeld hat sein erstes Saisonspiel in der Liga beim Aufsteiger TuS Leese mit 2:0 gewonnen. Trainer Michael Hohnstedt sprach nach der Partie von einem „extrem schweren Auftaktspiel“, bei dem vorab unklar gewesen sei, „was ist das, was spielen die, was sind deren Stärken“. Umso größer war die Erleichterung: „Natürlich sind wir absolut froh, dass wir gewonnen haben, drei Punkte mit nach Wagenfeld genommen haben und zu Null gespielt haben.“

Gestern, 15:00 Uhr TuS Leese 1912 TuS Leese TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld 0 2 Abpfiff Torwart pariert Elfmeter, Brüggemann und Faur treffen Die Anfangsphase verlief für den Favoriten holprig. Bereits nach zehn Minuten erhielt Leese einen Elfmeter, den Wagenfelds Torwart Mario Nolting stark parierte. „Der war nicht schlecht geschossen, aber Mario hat uns damit wirklich im Spiel behalten“, lobte Hohnstedt. Trotz rund 70 Prozent Ballbesitz habe seine Mannschaft in der ersten Hälfte „viel zu behäbig gespielt, viel zu viele Abspielfehler gemacht“ und sich vom einfachen, auf lange Bälle ausgelegten Spiel des Gegners beeinflussen lassen. Leese kam zu gefährlichen Aktionen, darunter ein Lattentreffer in der 30. Minute.

Zur Pause stand es 0:0. In der Kabine sprach Hohnstedt mit seinem Team „viele Punkte an, die wir besser machen müssen“. Nach verhaltenem Beginn im zweiten Durchgang brachte ein Dreifachwechsel frischen Schwung. In der 71. Minute wurde der 17-jährige Nicolas Marten im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Chris Brüggemann sicher. „Das war der Brustlöser für uns“, erklärte der Trainer. Wagenfeld nutzte in der Schlussphase einen weiteren Fehler des Gegners eiskalt aus: Nach einem Fehlpass im Aufbau lief Brüggemann allein aufs Tor zu, legte quer auf Alin-Nicolae Faur, der zum 2:0 einschob (84.). Leese hatte in der Nachspielzeit noch eine große Chance, traf aber nur den Pfosten.