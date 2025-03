TuS Wagenfeld siegt souverän in Bassum

Der TuS Wagenfeld hat beim TSV Bassum einen verdienten 3:1-Auswärtssieg eingefahren und damit die nächste Hürde in der laufenden Saison erfolgreich genommen. Trainer Michael Hohnstedt zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Es war ein absolut verdienter Sieg über 90 Minuten, auch wenn es wie erwartet in der ersten Halbzeit ein verdammt schwieriges Spiel war.“

Die Gastgeber aus Bassum präsentierten sich bissig in den Zweikämpfen und machten die Räume eng. „Sie waren unbequem, haben viele Fouls gespielt und uns wenig Platz gelassen“, analysierte Hohnstedt. Dennoch erspielte sich sein Team einige hochkarätige Chancen: „Wir hatten zwei Riesenchancen durch Chris Brüggemann und Giorgio Ronzetti, dazu einen extrem guten Freistoß von Alexander Nandzik, den der Torwart überragend aus dem Winkel geholt hat.“

Wagenfeld ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. „Was mich wirklich positiv gestimmt hat, war, dass wir sehr ruhig und seriös geblieben sind“, so Hohnstedt. In der zweiten Halbzeit gelang es den Gästen dann, die Räume hinter der Abwehrkette des Gegners besser zu nutzen. Chris Brüggemann brachte den TuS Wagenfeld nach einer starken Vorarbeit von Giorgio Ronzetti mit 1:0 in Führung (60.). Später erhöhte Ronzetti selbst auf 2:0 (81.), bevor Brüggemann mit seinem zweiten Treffer das Spiel endgültig entschied (88.).