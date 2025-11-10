TuS Wagenfeld siegt in Drakenburg und bleibt zehn Spielen ungeschlagen

Der TuS Wagenfeld 1908 hat seine starke Serie in der Bezirksliga fortgesetzt. Mit einem 3:2-Auswärtssieg beim TuS Drakenburg blieb die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen – neun Siege, ein Remis. „Fühlt sich schön an“, sagte Hohnstedt erleichtert, obwohl der Spielverlauf ihm einiges an Nerven abverlangte.

Nach einer dominanten Anfangsphase erzielte Chris Brüggemann in der 21. Minute das 1:0, nachdem Wagenfeld sich „über fünf Stationen direkt durchkombiniert“ hatte – ein Treffer, den Hohnstedt als „wirklich nach meinem Fußball“ bezeichnete. Wenig später sah Drakenburgs Torwart nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. „Dann stellt man sich als Trainer natürlich die Frage: Willst du lieber das 2:0 oder nimmst du die rote Karte?“, kommentierte Hohnstedt die Szene.

„Schlussendlich sieht es auf dem Papier knapp aus“, so der Coach. „Aber wenn ich den Spielverlauf erkläre, haben wir 85 Minuten eines der besten Spiele abgeliefert, die ich seit anderthalb Jahren im Wagenfeld gesehen habe.“ Seine Mannschaft sei „sehr erwachsen, sehr gierig, sehr zweikampfstark, laufstark und kombinationssicher“ aufgetreten. Drakenburg habe „85 Minuten keine Luft zum Atmen gehabt“.

„Wir müssen lernen, Mannschaften den Knockout zu geben“

Wagenfeld blieb trotz Überzahl lange verschwenderisch mit seinen Chancen. „Wir haben es nicht hinbekommen, den Knockout zu geben“, kritisierte Hohnstedt. „Drakenburg kann sich nicht beschweren, wenn wir 6:0 oder 7:0 führen nach 85 Minuten.“ Stattdessen traf erneut Brüggemann nach einem Pressingmoment zum 2:0 (50.), bevor Giorgio Ronzetti nach einem Torwartfehler das 3:0 erzielte (68.).

„Absolut verdient“, betonte der Trainer. „Aber dann kam das, was mir gar nicht gefallen hat: die Chancenauswertung und das Denken nach dem Gegentor.“ Nach Treffern von Elias Hachmeyer (85.) und Saad Haso (89.) wurde es plötzlich eng. „Da fängt auf einmal die Rübe an zu qualmen“, sagte Hohnstedt über die Nervosität seiner jungen Mannschaft. „Wir dürfen beim Stand von 3:1 keinen Konter mehr kriegen. Das kann nicht angehen.“

Am Ende aber reichte die reife Vorstellung aus der ersten Stunde, um den Auswärtssieg zu sichern. „In Drakenburg hätte ich das sofort unterschrieben“, sagte Hohnstedt. „85 Minuten reif, erwachsen und wirklich ein richtig gutes Auswärtsspiel.“ Mit nun 31 Punkten bleibt Wagenfeld Tabellendritter und blickt auf eine „bombastische Hinrunde“.

„Damit haben wir nicht gerechnet“, fasste der Trainer zusammen. „Aber harte Arbeit, viel Gier, Leidenschaft und Wille – darauf bauen wir jetzt auf.“