TuS Wagenfeld peilt elftes ungeschlagenes Spiel an

Am letzten Spieltag der Hinrunde empfängt der Tabellendritte TuS Wagenfeld (31 Punkte) am Sonntag den Tabellenachten TuS Sudweyhe (22 Punkte). Während Wagenfeld zuletzt sieben Mal hintereinander siegte (5:1 gegen Rehburg, 3:2 in Drakenburg) und seit zehn Spielen ungeschlagen ist, reist Sudweyhe nach einem 5:1-Heimsieg gegen Leese mit vorsichtigem Optimismus an.

Sudweyhe sei – sofern der Kader komplett sei – „eine Mannschaft, die ganz nach oben hingehört“. Hohnstedt hebt dabei einzelne Schlüsselspieler hervor: „Wenn Brandhoff, Köpprner, Wirth, Helms – das sind Spieler, die Spiele entscheiden können – an Bord sind, wissen wir um die enorme Qualität im Spiel mit dem Ball.“ Nach Sudweyhes jüngstem 5:1-Erfolg erwartet er einen Gegner, der „aus Wagenfeld etwas mitnehmen möchte“, zumal Sudweyhe im Vorjahr mit 3:0 in Wagenfeld gewann.

Wagenfelds Trainer Michael Hohnstedt betont zunächst die positive Entwicklung seiner Mannschaft: „Grundsätzlich ist vieles richtig gelaufen in der letzten Zeit, sogar sehr viel“, sagt er. „Wir wollen jetzt zum Abschluss der Hinrunde zu Hause noch einmal das i-Tüpfelchen setzen und versuchen, gegen Sudweyhe etwas Zählbares zu holen.“

Hohnstedt verweist jedoch vor allem auf seine eigene Mannschaft: „Es ist einfach so, dass wir diesen Lauf haben, diesen positiven Lauf, diesen Qualitätslauf, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Wir sind nicht abgehoben.“ Entscheidend seien die Grundlagen: „Bringen wir die Basics nicht, dann wird es extrem schwer.“

Die personelle Lage beschreibt er als komfortabel: „Grundsätzlich sind viele Mann an Bord, alle wollen am Wochenende spielen. Leider kann ich nur elf aufstellen.“ Gleichzeitig betont er das derzeitige Wir-Gefühl:

„Wir haben eine Mannschaft, die akzeptiert, dass man auch mal auf der Bank sitzt, ohne schlechte Stimmung zu verbreiten. Jeder gibt alles, um im nächsten Spiel zu starten. Genau das macht uns gerade sehr erfolgreich.“

Sein Ziel für Sonntag ist klar: „Wir versuchen, das elfte Spiel am Stück nicht zu verlieren und unseren Zuschauern noch einmal etwas zurückzugeben.“

Lehmkuhl: „Wagenfeld ist die Mannschaft der Stunde“

Gäste-Trainer Jan Lehmkuhl ordnet die Ausgangslage nüchtern ein:

„Für uns ist das so ein kleines Bonusspiel, weil Wagenfeld gerade absolut einen Lauf hat und die letzten Spiele alle erfolgreich bestritten hat.“ Besonders die Wagenfelder Offensive um Brüggemann und Nandzik bezeichnet er als „einfach eine Macht“.

Nach dem klaren 5:1-Sieg gegen Leese reist Sudweyhe dennoch selbstbewusst an:

„Ich fahre eigentlich mit einem guten Gefühl nach Wagenfeld, um dort mindestens einen Punkt mitzunehmen – wenn nicht sogar drei. Sportler wollen immer gewinnen.“ Zugleich zeigt er Realismus:

„Ich weiß auch um die Schwere der Aufgabe. Ich glaube, Wagenfeld ist die Mannschaft der Stunde. Da muss schon alles zusammenpassen bei uns.“

Sudweyhe will vor allem defensiv stabil bleiben:

„Wichtig ist, dass wir die Abstände gering halten und Wagenfeld gar nicht machen lassen.“

Im Fokus steht für ihn die Absicherung gegen Torjäger Brüggemann:

„Wenn Brüggemann 20 Meter vor dem Strafraum an den Ball kommt, ist er absolut gefährlich. Von zehn Dingen ist gefühlt neun drin.“

Über die eigene Spielidee sagt Lehmkuhl:

„Wir werden über Kontersituationen Nadelstiche setzen müssen.“ Ziel sei es, einen kleinen Aufwärtstrend zu starten:

„Ich bin guten Mutes, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen, um einen kleinen Lauf zu starten. Die Aufgaben werden danach mit Neuenkirchen und Evesen nicht leichter.“