TuS Wagenfeld krönt starke Auswärtsbilanz mit Sieg in Steimbke

Zittern in der Schlussphase

In Hälfte zwei verlor Wagenfeld kurzzeitig die Kontrolle. „Das war so ein bisschen wirklich ein Sommerkick“, so Hohnstedt. Erst ab der 60. Minute gewann seine Elf wieder Oberhand – ließ jedoch erneut mehrere Großchancen liegen. „Brüggemann, Ronzetti – da waren drei, vier Dinger dabei, die müssen rein.“

So blieb es spannend bis in die Schlussphase. In der 85. Minute verhinderte Torhüter Yannick Olschewski mit einer starken Eins-gegen-Eins-Parade den Ausgleich. „Da stellst du dir wirklich die Frage: Mein Gott, jetzt hätte sich so ein sicherer Sieg fast noch verspielt“, so Hohnstedt.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit: Chris Brüggemann krönte seine Leistung mit einem starken Solo zum 2:0-Endstand. Für Hohnstedt ein passender Schlusspunkt unter eine starke Rückrunde.

Stolz auf Leistung und Entwicklung

Mit nun 53 Punkten ist dem TuS Wagenfeld der sechste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen – ein Erfolg, den vor der Saison kaum jemand erwartet hatte. „Als Aufsteiger sofort Platz sechs – das hätten wir sofort unterschrieben“, erklärte Hohnstedt. Besonders stolz ist er auf die Auswärtsstärke seiner Elf: „Ich glaube, nur Neuenkirchen ist ein oder zwei Punkte vor uns. Ansonsten die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga.“

Zum Abschluss der Saison erwartet der TuS Wagenfeld am kommenden Wochenende den TuS Sulingen – ein Nachbarschaftsduell mit emotionalem Beiklang. „Ein schweres Spiel, vor allem im Kopf“, sagte Hohnstedt. „Sulingen steht als Absteiger fest, das macht es nicht einfach.“

Zum Saisonfinale ist zudem ein gemeinsames Fest mit Fans, Partnern und Sponsoren geplant. „Wir wollen einfach Danke sagen und dann in die verdiente Sommerpause gehen“, so Hohnstedt. Ein Abschiedsspiel mit breiter Brust – nach einer bemerkenswerten ersten Bezirksliga-Saison.