TuS Wagenfeld gewinnt Derby in Lemförde souverän

Der TuS Wagenfeld 1908 bleibt in der Bezirksliga auf Kurs Richtung obere Tabellenplätze. Mit einem souveränen 2:0 (1:0)-Erfolg beim TuS Lemförde feierte die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt den zweiten Derbysieg der Saison über den Nachbarn und unterstrich ihre Ambitionen. „Zwei Mal Derby in einer Saison, zwei Siege – das freut uns natürlich extrem“, bilanzierte Hohnstedt zufrieden. „Dass wir auswärts wieder zu Null gespielt haben, macht die Sache noch besser.“

Wagenfeld siegt im Derby 2:0 und verteidigt seine Position in der Spitzengruppe

In der ersten Halbzeit dominierte Wagenfeld die Partie deutlich. Hohnstedt hob dabei besonders die spielerische Flexibilität hervor: „Wir haben sehr variabel agiert, viele Räume genutzt, Positionen getauscht, über die Außenbahnen und durch die Zentrale kombiniert.“ Trotz zahlreicher guter Gelegenheiten – unter anderem vergaben Chris Brüggemann, Luca Storck und Daniel Oduweku hochkarätige Chancen – ging der TuS Wagenfeld zunächst nur mit 1:0 in Führung. Alexander Nandzik traf nach einem schnell ausgeführten Einwurf mit einem satten Linksschuss ins lange Eck (29. Minute). „Es ist nicht vermessen zu sagen, dass wir mindestens mit einem Tor zu wenig in die Halbzeit gegangen sind“, meinte Hohnstedt.

Im zweiten Durchgang veränderte sich der Charakter des Spiels. Lemförde agierte mutiger und setzte den favorisierten Gästen zunehmend körperlich zu. „Lemförde hat uns das Leben extrem schwer gemacht“, erklärte Hohnstedt. „Die haben alles reingeworfen, waren zweikampfstark und laufbereit.“ Trotz der Intensität ließ Wagenfeld defensiv nichts anbrennen. Erst kurz vor Schluss erlöste Brüggemann seine Mannschaft nach einer feinen Einzelleistung von Arne Kwasnicki mit dem Treffer zum 2:0 (87.). Hohnstedt lobte die Reife seiner Elf: „Wir haben sehr seriös gearbeitet und in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht.“