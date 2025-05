TuS Wagenfeld erwartet „verdammt unbequemen Gegner“

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TuS Wagenfeld den Tabellenachten SV Heiligenfelde zum vorletzten Heimspiel der Saison. TuS-Trainer Michael Hohnstedt erwartet ein intensives Duell: „Heiligenfelde ist ein verdammt unbequemer Gegner. Das merkt man aktuell – die gewinnen Spiele manchmal 5:0, 6:0, verlieren dann nur sehr knapp.“

Voller Einsatz gegen kompakte Gäste – Wagenfeld will ungeschlagen bleiben

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Der Respekt vor dem Gegner ist spürbar. „Die haben eine sehr gute, kompakte Mannschaft, die sich schon lange kennt. Jeder kämpft für den anderen“, beschreibt Hohnstedt die Stärken des Gegners. Besonders hebt er zwei Spieler hervor: „Mit Köhler, der in die Oberliga wechselt, und mit Leo Wolf – einem der besten Offensivspieler der Liga mit gerade mal 20 Jahren – haben sie echte Waffen.“

Trotz kleinerer Personalprobleme – zwei Spieler fehlen urlaubsbedingt, andere sind angeschlagen – will Hohnstedt keine Ausreden gelten lassen: „Wir strotzen nicht vor Personal, es sind so Kleinigkeiten, die fehlen. Aber wir freuen uns auf das Spiel.“ Denn: „Zu Hause sind wir in der Rückrunde ungeschlagen. Und das wollen wir auch bleiben.“

Die taktische Marschrichtung ist dabei eindeutig: „Wir werden komplett auf Sieg spielen. Das ist unser Credo, das haben wir in der DNA“, betont der Coach. Auch die knappe Niederlage gegen Spitzenreiter Bruchhausen-Vilsen hat daran nichts geändert: „Wir haben uns kurz geschüttelt, aber gehen das Spiel mit voller Vorfreude an.“

Heimvorteil als Faktor

Vor dem Hintergrund einer starken Rückrundenbilanz im eigenen Stadion – wo Wagenfeld noch ungeschlagen ist – setzt Hohnstedt auch auf den Heimvorteil: „Die letzten beiden Spiele noch mal zu Hause – das wollen wir genießen und nutzen.“

Die Marschroute ist klar: „Wir werden alles geben und versuchen, die drei Punkte in Wagenfeld zu behalten.“ Gleichzeitig warnt der Trainer eindringlich: „Wir wissen genau, da kommt ein schwerer Gegner auf uns zu. Ein starker Gegner in Form.“

Mit 50 Punkten auf dem Konto steht der TuS Wagenfeld derzeit auf Platz sechs – ein Sieg gegen Heiligenfelde könnte den Weg für eine Platzierung unter den Top Fünf freimachen.