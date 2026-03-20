TuS Wagenfeld empfängt TV Stuhr: Heimstärke gegen aufstrebende Gäste Nach dem Sieg gegen Evesen will TuS Wagenfeld die Erfolgsserie vor heimischem Publikum ausbauen, TV Stuhr reist als Tabellenvierzehnter mit Abstiegssorgen an von red · Heute, 19:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Am Sonntag, 15 Uhr, steigt in Wagenfeld das Duell zwischen dem viertplatzierten TuS Wagenfeld 1908 und dem vierzehnten der Bezirksliga, TV Stuhr. Trainer Michael Hohnstedt warnt vor der Offensivstärke des Gegners.

„Wir spielen zu Hause gegen TV Stuhr. Natürlich ist die Euphorie von dem Sieg gegen Evesen ein wenig verpufft, nach zwei Wochen“, sagt Michael Hohnstedt, Trainer des TuS Wagenfeld 1908, der am 21. Spieltag gegen TV Stuhr ran muss. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Spitzenreiter VfR Evesen sei das Team wieder voll motiviert: „Klar, zu Hause sind wir aktuell wirklich ein Brett, glaube ich. Aus den letzten sieben Spielen sechs Siege, ein Unentschieden, darunter Bückeburg und Evesen geschlagen. Das zeigt einfach, wie wir aktuell zu Hause performen, mit einer Selbstsicherheit, Selbstverständnis, aber mit der Gier, vor unseren Zuschauern einfach etwas zu zeigen und zu präsentieren.“ Hohnstedt blickt auf die Gäste aus Stuhr: „TV Stuhr kommt mit einer starken Offensive, unter anderem mit dem Oberligaspieler Bockau und Hellmers. Hellmers … 17 Tore – zweitbester Torjäger der Liga hinter unserem Chris (Brüggemann). Demzufolge zollen wir der Offensive riesigen Respekt. Wir wissen, dass Fehler in der Defensive sofort bestraft werden.“