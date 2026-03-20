TuS Wagenfeld empfängt TV Stuhr: Heimstärke gegen aufstrebende Gäste

Am Sonntag, 15 Uhr, steigt in Wagenfeld das Duell zwischen dem viertplatzierten TuS Wagenfeld 1908 und dem vierzehnten der Bezirksliga, TV Stuhr. Trainer Michael Hohnstedt warnt vor der Offensivstärke des Gegners.
„Wir spielen zu Hause gegen TV Stuhr. Natürlich ist die Euphorie von dem Sieg gegen Evesen ein wenig verpufft, nach zwei Wochen“, sagt Michael Hohnstedt, Trainer des TuS Wagenfeld 1908, der am 21. Spieltag gegen TV Stuhr ran muss. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Spitzenreiter VfR Evesen sei das Team wieder voll motiviert: „Klar, zu Hause sind wir aktuell wirklich ein Brett, glaube ich. Aus den letzten sieben Spielen sechs Siege, ein Unentschieden, darunter Bückeburg und Evesen geschlagen. Das zeigt einfach, wie wir aktuell zu Hause performen, mit einer Selbstsicherheit, Selbstverständnis, aber mit der Gier, vor unseren Zuschauern einfach etwas zu zeigen und zu präsentieren.“
Hohnstedt blickt auf die Gäste aus Stuhr: „TV Stuhr kommt mit einer starken Offensive, unter anderem mit dem Oberligaspieler Bockau und Hellmers. Hellmers … 17 Tore – zweitbester Torjäger der Liga hinter unserem Chris (Brüggemann). Demzufolge zollen wir der Offensive riesigen Respekt. Wir wissen, dass Fehler in der Defensive sofort bestraft werden.“
Die Wagenfelder müssen zudem einige Ausfälle kompensieren: „Personell sieht es in der Defensive etwas eng aus, aber ansonsten ist der Kader breit aufgestellt, sodass wir eine gute Truppe gegen TV Stuhr auf den Platz bringen können.“
Hohnstedt fordert von seinem Team Kampfgeist und Konzentration: „Wir müssen an die Grenzen gehen, kämpferisch und läuferisch wieder da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ein komplett anderes Spiel als gegen Evesen, vermutlich werden wir mehr Ballbesitz haben und müssen aber dann auch unsere Qualität zeigen.“
Während TuS Wagenfeld mit 34 Punkten auf Platz vier rangiert, liegt TV Stuhr auf Rang 14 mit 14 Zählern und kämpft gegen den Abstieg. Beide Mannschaften konnten ihre letzten Partien für sich entscheiden: Wagenfeld besiegte Spitzenreiter Evesen mit 1:0, TV Stuhr setzte sich mit 2:0 gegen TuS Leese 1912 durch.
„Wir werden mit Selbstvertrauen auftreten, müssen höllisch aufpassen, dürfen nichts leichtfertig abgeben und wollen jede positive Aktion feiern“, schließt Hohnstedt. Die Marschroute für Sonntag ist klar: Drei Punkte sollen in Wagenfeld bleiben – trotz der schwierigen Personalsituation und der starken Gäste-Offensive.