TuS Wagenfeld bleibt weiter in der Erfolgsspur

Die Gastgeber starteten druckvoll in die Partie und hätten bereits früh in Führung gehen können. Andre Krause traf in der zehnten Minute nur den Innenpfosten, der Ball rollte parallel zur Torlinie. Kurz darauf machte es Nicolas Marten besser: Nach einer Kombination über Luca Storck und Chris Brüggemann blieb Marten eiskalt vor dem Tor und traf zum 1:0 (16.). „Das war überragend herausgespielt“, lobte Hohnstedt. „Nico fummelt den Ball noch aus und lässt den Keeper aussteigen – das zeigt seine Qualität.“ Nur zehn Minuten später erhöhte Chris Brüggemann auf 2:0, nachdem Giorgio Ronzetti eine perfekte Flanke mit dem linken Fuß auf den zweiten Pfosten geschlagen hatte. Wagenfeld dominierte nun nach Belieben, verpasste es aber, das Ergebnis weiter auszubauen. „Wir hätten zur Halbzeit eigentlich 3:0 oder 4:0 führen müssen“, ärgerte sich Hohnstedt. „Luca Storck und Gio Ronzetti hatten jeweils Riesenchancen – da müssen wir einfach konsequenter sein.“

Mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen den RSV Rehburg hat der TuS Wagenfeld 1908 seine starke Form eindrucksvoll bestätigt. Die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt bleibt damit seit neun Spielen ungeschlagen und steht mit 28 Punkten auf Platz drei der Bezirksliga. Für Rehburg hingegen war es die fünfte Niederlage in Folge. „Wieder ein wunderschöner Tag für uns vom TuS Wagenfeld“, freute sich Hohnstedt nach dem Abpfiff. „Ein souveräner Sieg, 5:1, zum Schluss in der Höhe vielleicht auch in Ordnung.“ Dennoch fand der Coach auch lobende Worte für den Gegner: „Man muss wirklich Respekt zollen. Rehburg hatte vier Spiele am Stück verloren, aber sie wollten Fußball spielen. Das rechne ich ihnen hoch an.“

Rehburgs kurze Drangphase – verpasste Wende nach dem Anschluss



Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Rehburg mutiger aus der Kabine. In der 52. Minute verkürzte Kaan Uysal aus dem Getümmel heraus auf 2:1. „Da hat Wagenfeld den Ball nicht richtig verteidigt, und Uysal macht das mit der Picke stark in die lange Ecke“, beschrieb RSV-Trainer Mike Friedrich die Szene. Nur wenige Minuten später bot sich dem RSV die große Möglichkeit zum Ausgleich: Thore Busse legte quer auf Usman Obisesan, doch Wagenfelds Keeper Yannick Olschewski parierte stark. „Das war die hundertprozentige Chance zum 2:2“, so Friedrich. „Wenn der reingeht, kann das Spiel kippen.“

Auch Hohnstedt sah diesen Moment als Wendepunkt: „In dieser Phase haben sie uns wehgetan. Wenn Obisesan das 2:2 macht, kann es richtig eklig werden. Aber dann brauchst du eben einen Torwart, der diese Big Saves bringt – und Yannick hat das unfassbar gut gemacht.“ Stattdessen nutzte Wagenfeld kurz darauf die eigene Effizienz: In der 66. Minute erzielte erneut Brüggemann das 3:1, nach einem schnellen Angriff über die linke Seite und einer präzisen Flanke von Alexander Nandzik. Nur zwei Minuten später köpfte Brüggemann – diesmal nach Flanke von Maximilian Steiner – zum 4:1 ein. „Das 3:1 und schnelle 4:1 haben uns das Genick gebrochen“, resümierte Friedrich.

Souveräne Schlussphase und ein faires Fazit beider Trainer



Mit dem Doppelpack war das Spiel entschieden. „Da war bei uns die Luft raus“, gab Friedrich offen zu. „Die Einstellung hat gepasst, aber wir schlagen uns durch eigene Fehler.“ In der 81. Minute setzte Ole Fortkamp nach einer Ecke von Finn Plümer per Kopf den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand. „Wir haben es dann souverän runtergespielt“, erklärte Hohnstedt zufrieden. „Rehburg hätte sich nicht beschweren können, wenn es noch höher ausgegangen wäre, aber sie haben sich nie aufgegeben.“

Trotz der klaren Niederlage nahm Friedrich positive Ansätze mit: „70 Minuten haben wir gut mitgehalten. Wir wollten mutig spielen und haben uns Chancen herausgespielt. Nur individuelle Fehler und die fehlende Kaltschnäuzigkeit haben uns bestraft.“ Für Wagenfeld war es dagegen ein weiterer Beleg der aktuellen Stärke. „Wir haben einen unfassbar ausgeglichenen Kader, in dem jeder für den anderen läuft“, betonte Hohnstedt. „Die Jungs haben einfach Bock auf Fußball – dann kommt der Erfolg von allein.“

Wagenfeld reist nun mit Rückenwind zum nächsten Auswärtsspiel nach Drakenburg. Rehburg dagegen steht als Tabellenelfter weiter unter Druck, zeigte aber gegen einen Topgegner eine kämpferisch ordentliche Leistung. „Wir müssen jetzt den Kopf oben behalten“, sagte Friedrich zum Schluss. „Wenn wir weiter so auftreten, werden wir unsere Punkte holen.“