TuS Wagenfeld behauptet sich trotz Personalsorgen

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: André Krause, mit 38 Jahren der Routinier in der Mannschaft, stellte in der 37. Minute per Einzelleistung den Ausgleich her. „Er hat zwei, drei ausgefummelt, den Torwart ausgeguckt und dann in die Ecke geschoben – überragend“, so Hohnstedt. Kurz vor der Pause legte Krause sogar nach: Ein Distanzschuss mit dem linken Fuß schlug unhaltbar im Winkel ein. „Mit dem schwachen linken Fuß aus 30 Metern – Wahnsinn. Das ist einfach ein Zeichen an die Jungs, wie unser Kapitän vorangeht.“

Nach der Pause entwickelte sich zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. „Die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit waren ohne große Chancen, aber wir hatten in Oduweku jemanden, der permanent gefährlich war. Der Torwart von Sudweyhe hat vier, fünf starke Szenen gehabt.“

Die Entscheidung fiel in der 73. Minute, als Alexander Nandzik einen präzisen Steckpass spielte und Chris Brüggemann den Torwart umkurvte – 3:1. „Dann haben wir das in den letzten 15 Minuten souverän runtergespielt.“

Notbesetzung liefert ab

Besonders zufrieden zeigte sich Hohnstedt angesichts der schwierigen personellen Lage. „Die ersten Elf haben sich quasi selbst aufgestellt“, sagte er. „Ich habe einen 19-Jährigen im Zentrum gebracht, Arne Kwasnicki, der gerade aus einer Schulter-OP kam und erst zwei Wochen trainiert hat – der hat das überragend gemacht.“

Auch die Bank war nur spärlich besetzt. „Da waren zwei Jungs aus der Zweiten dabei, die am Vortag den 30. Geburtstag des Co-Trainers mitgefeiert haben – die waren froh, dass sie geradeaus gucken konnten. Aber das zeigt auch, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Erster und Zweiter funktioniert. Die Jungs haben Bock.“

Mit 15 Mann – darunter angeschlagene Rückkehrer wie Tamme Alscher und ohne etatmäßigen Ersatztorwart – reiste Wagenfeld nach Sudweyhe. „Das gibt es bei mir selten“, betonte Hohnstedt. Umso mehr lobte er den Einsatz der Mannschaft: „Alle, die dabei waren, haben das überragend gemacht. Das ist aktuell der Erfolgsschlüssel – die, die da sind, geben 100 Prozent.“

Für Wagenfeld steht nun das letzte Spiel vor der Osterpause an. Gegner ist der RSV Rehburg. „Jetzt heißt es noch einmal Arschbacken zusammenkneifen, vernünftig trainieren, keine neuen Verletzten und dann gegen Rehburg alles raushauen“, so Hohnstedt. „Danach können wir den wohlverdienten Osterurlaub genießen.“