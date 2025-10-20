TuS Wagenfeld baut Siegesserie weiter aus

Der TuS Wagenfeld bleibt das Team der Stunde in der Bezirksliga Hannover. Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den SV Heiligenfelde feierte die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt den sechsten Erfolg aus den letzten sieben Spielen und festigte damit Rang vier in der Tabelle.

„Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden – und das absolut verdient“, sagte Hohnstedt. „Vielleicht war’s sogar ein, zwei Tore zu wenig. Aber das war ein reifer Auftritt meiner Mannschaft.“

In den ersten 20 Minuten tat sich Wagenfeld schwer, ins Spiel zu finden. Heiligenfelde verteidigte engagiert, war lautstark und warf sich in jeden Ball. „Man hat gemerkt, dass sie nach dem 0:6 gegen Leese defensiv gut arbeiten wollten“, so Hohnstedt.

Dann setzte sich die individuelle Klasse durch: Nach einem Pass von Ole Fortkamp lief Luca Storck auf den Torwart zu, dessen Abpraller Giorgio Ronzetti zum 1:0 verwertete (21.). Kurz darauf hatte Heiligenfelde durch Aaron Chouacha Djomatou eine gute Gelegenheit, doch der Ball ging knapp am Pfosten vorbei – es blieb der einzige gefährliche Abschluss der Gäste.

Ronzetti schnürt den Doppelpack, Brüggemann macht alles klar

Nach der Pause erhöhte Wagenfeld den Druck. In der 53. Minute flankte Alexander Nandzik von links auf Luca Storck, dessen Volley noch pariert wurde – erneut stand Ronzetti goldrichtig und traf aus zehn Metern zum 2:0.

„Er ist im Moment einfach eiskalt“, lobte Hohnstedt seinen Torjäger. „Fünf Treffer in vier Spielen – das ist der Lohn seiner Arbeit.“

In der 67. Minute sorgte Chris Brüggemann für den Endstand. Nach einem zu kurzen Rückpass umkurvte er den Torwart und schob zum 3:0 ein. „Das war dann die Entscheidung, danach war die Messe gelesen“, so der Coach.

Breiter Kader, hohe Qualität

Wagenfeld wechselte früh und zahlreich – ohne Qualitätsverlust. „Das ist das Beeindruckende aktuell“, betonte Hohnstedt. „Wir bringen fünf neue Spieler, und keiner fällt ab. Im Gegenteil – jeder hat Lust, sich zu zeigen.“

Einzig die Chancenverwertung bemängelte der Trainer. „Nach dem 3:0 hätten wir noch zwei, drei machen können. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau.“

Fokus auf Bückeburg

Mit nun 22 Punkten aus elf Spielen reist der TuS als formstarkes Team zum Spitzenspiel beim Tabellenzweiten VfL Bückeburg. „Das wird ein Gradmesser, da müssen wir an unsere Grenzen gehen“, blickte Hohnstedt voraus. „Aber wir freuen uns darauf. Wir haben uns das durch harte Arbeit verdient.“