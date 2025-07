TuS vor Bayernliga-Debüt: „Verspüren keinen Druck, nur große Vorfreude“

tus geretsried alexander bazdrigiannis – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

Der Aufsteiger TuS Geretsried startet gegen den FC Ismaning in das Abenteuer Bayernliga. Trainer Daniel Dittmann wird aktuell vertreten.

Geretsried - Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte spielen die Fußballer des TuS Geretsried in der Bayernliga Süd. Doch von Nervosität kann wenige Stunden vor dem Premiere gegen den FC Ismaning (Sa., 14 Uhr, Isarau-Stadion) keine Rede sein. „Nein, wir verspüren keinen Druck, nur große Vorfreude“, betont Matthias Herberth, der in Abwesenheit von Cheftrainer Daniel Dittmann unter der Woche die Einheiten leitete und die Mannschaft auch bei ihrem Debüt betreuen wird. Morgen, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH

Das Selbstbewusstsein, mit dem die Hausherren in die Saison 2025/26 starten, haben sie sich selbst erarbeitet. „In den vier Aufstiegsspielen gegen Grünwald und Schwabmünchen haben wir gezeigt, dass wir auch in der Bayernliga mitspielen können. Und diese Euphorie müssen wir jetzt auch in der Punktrunde zeigen“, betont der Co-Trainer. Die Mehrheit der Akteure habe noch keine Bayernliga-Erfahrung – „und die sind deshalb richtig gierig darauf, zu zeigen, was sie können“. Zudem sei man mit einem guten Gefühl aus der Vorbereitung herausgegangen, wo es neben Siegen gegen Olching (3:0), Garching (3:1) und Heimstetten (3:2) noch ein Remis gegen Murnau (0:0) und eine Niederlage gegen Deisenhofen (1:2) gegeben habe. „Nur die verschiedenen Verletzungen waren ein gewisser Nachteil. Aber unser Kader ist groß genug, um das zu kompensieren“, betont Herberth. Neuzugang aus Kosovo soll dem TuS Geretsried weiterhelfen