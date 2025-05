TuS vor Bayernliga-Aufstieg - Dittmann warnt trotz Machtdemonstration

Genau zum richtigen Zeitpunkt erzielte Daniel Krebs (schwarzes Trikot) in der 32. Minute das Tor zum 2:0-Zwischenstand gegen Schwabmünchen. – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

Geretsried gewinnt erstes Relegationsspiel gegen Schwabmünchen klar – 650 Zuschauer

Geretsried gewinnt erstes Relegationsspiel gegen Schwabmünchen klar – 650 Zuschauer

Mit einem Bein stehen die Fußballer des TuS Geretsried in der Bayernliga: Vor rund 650 Zuschauern gewann das Team von Trainer Daniel Dittmann am Mittwochabend das Relegationshinspiel gegen den TSV Schwabmünchen deutlich mit 4:0. „Wir waren heute sehr, sehr effizient“, freute sich der TuS-Coach über seine vor allem in der ersten Hälfte in der Offensive phasenweise wie entfesselt agierende Truppe, die sehr früh in Führung gegangen war. In der sechsten Minute stieg Sebastian Rosina beim Eckball von Belmin Idrizovic im Strafraum der Gäste am höchsten und beförderte den Ball unerreichbar ins lange Eck. „Das war der Dosenöffner“, so Dittmann. Gestern, 18:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried TSV Schwabmünchen Schwabmünch. 4 0 Abpfiff

Wenige Minuten später scheiterte Idrizovic mit einem wuchtigen Schuss aus halblinker Position an TSV-Torhüter Fabio Zeche. Auf der Gegenseite hatte Schlussmann Cedomir Radic wenig Mühe, einen Flachschuss von Matteo die Maggio (10.) zu entschärfen. Die Gäste aus der Landesliga Südwest zeigten sich von dem frühen Rückstand recht unbeeindruckt, spielten weiter Fußball und ließen den Ball ansehnlich durch die eigenen Reihen laufen. Nur an Torgelegenheiten mangelte es. Auch die Gastgeber kamen zunächst nicht zu weiteren zwingenden Chancen: Idrizovic trat den Ball nach einer knappen Viertelstunde ans Außennetz, statt in den Rückraum zu passen, Daniel Krebs brachte bei einem Flachschuss von der Strafraumgrenze (24.) nicht genug Druck hinter den Ball, um Zeche im Schwabmünchner Tor in Verlegenheit zu bringen. Das besorgte nach einer guten halben Stunde Sebastian Schrills. Den Schuss des TuS-Kapitäns aus kurzer Distanz nach Flanke von Slavko Radovanovic konnte der Keeper zwar in die Mitte abwehren, dort erfasste Krebs als erster die Situation und jagte den Ball zum 2:0 für den TuS ins Tor. „Das war genau zum richtigen Zeitpunkt“, stellte TuS-Trainer Dittmann fest, dem nicht entgangen war, dass die Gäste das Spiel in dieser Phase recht ausgeglichen gestalten konnten. Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte ganz den Gastgebern, bei denen Idrizovic in der 41. Minute zum dritten Mal die Geretsrieder Torhymne „Major Tom“ auslöste. „Völlig losgelöst“ zeigten sich die Hausherren in den letzten Minuten vor der Pause. Schrills jagte den Ball scharf übers Toreck, ehe Idrizovic nach Zuspiel von Robin Renger kurz vor dem Pausenpfiff auf 4:0 erhöhte.

Jubel bei den TuS-Fußballern: Bereits zur Pause stand nach dem Treffer von Belmin Idrizovic (schwarzes Trikot, re.) der 4:0-Sieg im ersten Relegationsmatch gegen Schwabmünchen fest. – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fotografie