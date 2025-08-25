TuS verpasst die Schlüsselmomente – Erste Niederlage in Schalding

Nun hat es auch den TuS Geretsried erwischt: Im fünften Auftritt in der Bayernliga kassierte der Aufsteiger beim SV Schaldinig-Heining mit 0:5 seine erste Niederlage. Angesichts der zahlreichen Absenzen war es eine Pleite mit Ansage. Die dennoch aus Sicht von Daniel Dittmann deutlich zu hoch ausgefallen war. „Es ist schwierig, sich für ein 0:5 zu rechtfertigen, aber das Spiel hat sich nicht wie ein 0:5 angefühlt“, suchte der TuS-Coach nach den richtigen Worten, um die Leistung seines Teams einzuordnen. „Ich bin stolz darauf, wie sich die Spieler aus der U23, die sich ihren Einsatz verdient hatten, reingeschmissen haben.“ Und den gesamten Spielverlauf rekapitulierend haderte Dittmann mit „ein paar Schlüsselmomenten, die wir nicht richtig hinbekommen haben. Und das wird in der Bayernliga gnadenlos bestraft.“

Zwar übernahm Schalding von Beginn an die Initiative, suchte mit viel Ballbesitz und aggressivem Pressing den frühen Abschluss, doch die Gäste hielten im ersten Durchgang erfolgreich dagegen. „Es gab zwei, drei Umschaltsituationen, die wir nicht genutzt haben“, wie der Trainer eingestehen musste. Den ersten Nackenschlag fing sich der TuS dann vier Minuten vor der Pause: Noel Tanzer fasste sich ein Herz fasste und schweißte den Ball aus rund 30 Metern unhaltbar in den Winkel.