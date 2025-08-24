TuS verpasst die Schlüsselmomente

Ersatzgeschwächte Geretsrieder kassieren beim 0:5 in Schalding die erste Niederlage in der Bayernliga

Nun hat es auch den TuS Geretsried erwischt: Im fünften Auftritt in der Bayernliga kassierte der Aufsteiger beim SV Schaldinig-Heining mit 0:5 seine erste Niederlage. Angesichts der zahlreichen Absenzen war es eine Pleite mit Ansage. Die dennoch aus Sicht von Daniel Dittmann deutlich zu hoch ausgefallen war. „Es ist schwierig, sich für ein 0:5 zu rechtfertigen, aber das Spiel hat sich nicht wie ein 0:5 angefühlt“, suchte der TuS-Coach nach den richtigen Worten, um die Leistung seines Teams einzuordnen. „Ich bin stolz darauf, wie sich die Spieler aus der U23, die sich ihren Einsatz verdient hatten, reingeschmissen haben.“ Und den gesamten Spielverlauf rekapitulierend haderte Dittmann mit „ein paar Schlüsselmomenten, die wir nicht richtig hinbekommen haben. Und das wird in der Bayernliga gnadenlos bestraft.“

Zwar übernahm Schalding von Beginn an die Initiative, suchte mit viel Ballbesitz und aggressivem Pressing den frühen Abschluss, doch die Gäste hielten im ersten Durchgang erfolgreich dagegen. „Es gab zwei, drei Umschaltsituationen, die wir nicht genutzt haben“, wie der Trainer eingestehen musste. Den ersten Nackenschlag fing sich der TuS dann vier Minuten vor der Pause: Noel Tanzer fasste sich ein Herz fasste und schweißte den Ball aus rund 30 Metern unhaltbar in den Winkel.

Die Vorentscheidung fiel unmittelbar nach Wiederbeginn. Ein Geretsrieder Angriff wurde am gegnerischen Strafraum regelwidrig gestoppt (Dittmann: „Das sagten auch die Schaldinger“). Statt mit Freistoß wurde die Partie mit einem Konter der Gastgeber fortgesetzt, der mit dem Treffer zum 2:0 durch den eingewechselten Christian Brückl endete. „Das ist schon sehr bitter“, so der Kommentar des TuS-Übungsleiters, der im weiteren Verlauf jene „Schlüsselmomente“ sah, die dem Spiel womöglich noch einmal einen anderen Dreh hätten geben können. Linus Falck traf jedoch nur die Latte und Sebastian Schrills scheiterte wenig später nur knapp.

Eine gute Stunde war gespielt, als der TuS nach einem Passfehler im Spielaufbau erneut in einen Konter lief. Fabian Schnabel brachte von der rechten Angriffsseite eine Flanke ins Zentrum, wo Markus Gallmaier per Kopfball TuS-Torhüter Lukas Günther zum dritten Mal an diesem Nachmittag das Nachsehen gab. Der Rest der Partie „nervt ganz ordentlich“, gestand Dittmann: „Uns hat die Galligkeit gefehlt, das Aufbäumen. Es ist sehr ärgerlich, dass wir am Ende so auseinanderbrechen.“ Patrick Drofa schraubte das Ergebnis mit zwei Toren zahlenmäßig für die Gäste in die Nähe eines Debakels – eine Eins-gegen-Eins-Situation entschied er für sich (77.), ehe er kurz vor Schluss eine „Flipper-Kugel“ ins lange Eck platzierte.

„Ein 5:0 ist total frustrierend, vor allem, wenn man gefühlt oft so nah dran war“, fasste Dittmann zusammen. Zum Ärgern bleibt nicht viel Zeit. „Das Spiel haken wir jetzt schnell ab und freuen uns auf das Heimspiel gegen Schwaig am Dienstagabend.“