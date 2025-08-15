TuS Vernich: "Wir wissen, was wir können"

Nach der Meisterschaft in der Kreisliga B1 will Aufsteiger TuS Vernich auch in der starken Kreisliga A zeigen, was in ihm steckt.

Für den TuS Vernich endete die Saison 2023/24 mit dem Titel in der Kreisliga B1 Euskirchen und dem Aufstieg in die A-Liga. „Wir sind sehr zufrieden mit der letzten Saison, wir sind als Tabellenführer aufgestiegen mit 18 Siegen, 3 Remis und 3 Niederlagen. Wir hatten eine spielerisch sehr starke, aber auch eine menschlich sehr starke Mannschaft und standen am Ende sehr verdient auf dem ersten Platz“, erklärt der erst 21-jährige sportliche Leiter Yannik Wall.

Mit dem Titel schließt sich für den Verein ein Kreis: Noch in der Saison 2018/19 spielte man in der Kreisliga A, ehe es zwischenzeitlich sogar in die Kreisliga C hinab ging.

Seit Anfang Juli wird an der Form für die neue Spielzeit gearbeitet. „Wir arbeiten jede einzelne Einheit sehr stark daran, um nächste Spielzeit zu zeigen, wozu der TuS Vernich in der Lage ist.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Wall von der Geschlossenheit im Umfeld: „Ich möchte nochmal dem ganzen Verein danken, wie letzte Saison alle hinter uns standen, war unglaublich. Großes Lob geht da nochmal an unsere AH und an unsere Ultras. Außerdem möchte ich einfach nochmal die ganze Mannschaft und unseren Trainer Georg Wall loben – auf eine gute neue Saison.“

Neuzugänge und ein schmerzhafter Abgang

Den Verein verlassen hat Kapitän Luca Krämer, der künftig für die JSG Erft 01 aufläuft. „Wir wünschen ihm dort viel Erfolg und eine gute Saison.“ Sechs neue Spieler verstärken den Kader: Die Kajba-Zwillinge Joe und Luc (VfL Niederelvenich Mülheim-Wichterich), Elias Platz und Elias Weise (SV Hertha Buschhoven), Andre Leßmann (SV Vorgebirge) sowie Albin Kryeziu (SSV Weilerswist). „Mit dem Kader sind wir auf allen Positionen gut aufgestellt und freuen uns auf die neue Saison.“

Ziel: Mutig in der starken A-Liga

Wall weiß um die Stärke der neuen Konkurrenz: „Wir spielen nächste Saison in einer sehr starken Kreisliga A und wissen, dass es nicht leicht wird, aber verstecken möchten wir uns auch nicht. Wir wissen, was wir können, und möchten dies auf den Platz bringen und zeigen, wozu der TuS Vernich in der Lage ist.“

Einen Favoriten auf den Titel will er nicht festlegen: „Ich finde es schwer, einen Meisterschaftsfavoriten zu nennen, da viele echt starke Teams in der Liga spielen. Wir freuen uns auf eine sehr spannende Saison und sind gespannt, wer am Ende ganz oben steht.“

