TuS Vernich empfängt SSV Weilerswist zum heißen Gemeinde-Derby

Am kommenden Sonntag (Anstoß 15:00 Uhr) steigt in der Erft-Arena in Vernich das mit Spannung erwartete Gemeinde-Derby zwischen dem TuS Vernich und dem SSV Weilerswist. Beide Teams wollen im Nachbarschaftsduell wichtige Punkte einfahren – und die Voraussetzungen versprechen ein intensives Spiel.

In den bisherigen sieben Ligaspielen konnte der TuS drei Siege feiern, musste sich jedoch viermal geschlagen geben. Mit 9 Punkten belegt der Aufsteiger aktuell einen respektablen 9. Tabellenplatz – eine solide Ausbeute für das erste Jahr in der Kreisliga A. Besonders bemerkenswert: Zwei der drei Siege gelangen in prestigeträchtigen Gemeinde-Derbys – gegen Eintracht Lommersum und gegen D-H-O.

Der Aufsteiger TuS Vernich hat zuletzt im Derby gegen D-H-O mit einem deutlichen 5:1-Heimerfolg ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Wall kommt damit mit ordentlich Selbstvertrauen in die Begegnung mit dem SSV Weilerswist.

SSV Weilerswist – Favorit mit Dämpfer

Der SSV Weilerswist reist nach einer unerwarteten 1:3-Heimniederlage im Nachholspiel gegen den SV Schöneseiffen nach Vernich. Trotz dieses Rückschlags gehört der SSV zweifellos zu den Aufstiegsaspiranten dieser Saison.

In sieben Spielen holte die Mannschaft vier Siege, spielte einmal Unentschieden und musste zweimal als Verlierer vom Platz gehen. Mit 13 Punkten steht Weilerswist derzeit auf dem 4. Tabellenplatz und will den Anschluss an die Spitze wahren.

Bilanz spricht für den SSV

Ein Blick auf den direkten Vergleich beider Teams zeigt deutliche Vorteile für den SSV Weilerswist. Von bislang acht Duellen konnte Weilerswist fünf gewinnen, während zwei Spiele an den TuS Vernich gingen. Einmal trennte man sich Unentschieden.

Das letzte Aufeinandertreffen in der Kreisliga A liegt allerdings schon sieben Jahre zurück – am 08.04.2018 gewann der SSV Weilerswist damals zuhause mit 5:1. Ein echter Nostalgie-Moment also für beide Seiten.

Favoritenrolle klar – aber mit Vorsicht

Nach den Zahlen und Eindrücken der bisherigen Saison ist der SSV Weilerswist klar in der Favoritenrolle. Doch gerade Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Schon im Spiel gegen Schöneseiffen wurde deutlich, dass man sich auf dem Papierstatus allein nicht ausruhen darf. Der TuS Vernich wird alles daransetzen, dem Favoriten Paroli zu bieten – und hat mit der aktuellen Form durchaus das Potenzial dazu.

Rahmendaten

Anstoß: Sonntag, 15:00 Uhr

Spielort: Kunstrasenplatz Vernich, Mühlenstraße, 53919 Weilerswist-Vernich

Schiedsrichter: Stefan Rempel

Assistenten: Julien und Jessie Kramer

Dem Schiedsrichtergespann wünschen wir ein gutes und faires Spiel sowie beiden Mannschaften viel Erfolg im mit Spannung erwarteten Gemeinde-Duell.