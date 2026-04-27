TuS vergibt Elfmeter und verspielt möglichen Sieg in Kirchanschöring Bayernliga Süd von Rudi Stallein · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Knapp an einem Sieg vorbeigeschrammt ist der TuS Geretsried um (schwarze Trikots, v.li.) Keita Kawai, Thomas Puscher und Robin Renger beim SV Kirchanschöring, wo man sich mit einem 1:1 zufrieden geben musste. – Foto: Hans Lippert

Geretsried erkämpft sich ein 1:1 beim SV Kirchanschöring. Doch ein verschossener Elfmeter und ein später Gegentreffer trüben die Freude.

Aufsteiger TuS Geretsried hat durch ein 1:1-Unentschieden beim SV Kirchanschöring den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Freude war bei Daniel Dittmann dennoch leicht gedämpft. „Es gibt sicher Leute, die hätten vor dem Spiel für einen Punkt unterschrieben“, sagte der Geretsrieder Trainer nach Spielschluss. Aber abgesehen davon, dass er mit seiner Mannschaft eh immer gewinnen wolle, sei nach dem Spielverlauf „mehr drin gewesen“, haderte der 26-Jährige mit dem Ausgleich der Gastgeber in der Schlussphase der Partie. „Aber am Ende ist es wohl ein gerechtes Unentschieden.“ Die Gastgeber ereilte das Pech schon in der Abtastphase zu Beginn des Spiels: Torjäger Jonas Kronbichler, beim 4:2-Hinspielsieg in Geretsried noch mit drei Toren maßgeblich beteiligt, musste schon in der achten Minute verletzt ausgewechselt werden. Drei Minuten später lagen die Gäste in Führung: Bei einer Ecke von Belmin Idrizovic köpfte Christian Wiedenhofer aus kurzer Distanz zum 1:0 für den TuS ein. Nach einer halben Stunde Spielzeit nahm Alexander Bazdrigiannis von der Strafraumgrenze Maß, sein Schuss konnte jedoch von einem Verteidiger gerade noch vor der Linie geklärt werden. Auf der Gegenseite sicherte Torhüter Cedomir Radic den knappen Vorsprung, als er im Eins-gegen-Eins gegen Manuel Omelanowsky Sieger bleibt. Zwei Minuten später war Radic bei einem Torschuss von David Lobendank erneut zur Stelle.