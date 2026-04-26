TuS vergibt Elfmeter und verspielt möglichen Sieg

Knapp an einem Sieg vorbeigeschrammt ist der TuS Geretsried um (schwarze Trikots, v.li.) Keita Kawai, Thomas Puscher und Robin Renger beim SV Kirchanschöring, wo man sich mit einem 1:1 zufrieden geben musste. – Foto: Hans Lippert

Geretsried erkämpft sich ein 1:1 beim SV Kirchanschöring. Doch ein verschossener Elfmeter und ein später Gegentreffer trüben die Freude.

Aufsteiger TuS Geretsried hat durch ein 1:1-Unentschieden beim SV Kirchanschöring den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Freude war bei Daniel Dittmann dennoch leicht gedämpft. „Es gibt sicher Leute, die hätten vor dem Spiel für einen Punkt unterschrieben“, sagte der Geretsrieder Trainer nach Spielschluss. Aber abgesehen davon, dass er mit seiner Mannschaft eh immer gewinnen wolle, sei nach dem Spielverlauf „mehr drin gewesen“, haderte der 26-Jährige mit dem Ausgleich der Gastgeber in der Schlussphase der Partie. „Aber am Ende ist es wohl ein gerechtes Unentschieden.“

Die Gastgeber ereilte das Pech schon in der Abtastphase zu Beginn des Spiels: Torjäger Jonas Kronbichler, beim 4:2-Hinspielsieg in Geretsried noch mit drei Toren maßgeblich beteiligt, musste schon in der achten Minute verletzt ausgewechselt werden. Drei Minuten später lagen die Gäste in Führung: Bei einer Ecke von Belmin Idrizovic köpfte Christian Wiedenhofer aus kurzer Distanz zum 1:0 für den TuS ein. Nach einer halben Stunde Spielzeit nahm Alexander Bazdrigiannis von der Strafraumgrenze Maß, sein Schuss konnte jedoch von einem Verteidiger gerade noch vor der Linie geklärt werden. Auf der Gegenseite sicherte Torhüter Cedomir Radic den knappen Vorsprung, als er im Eins-gegen-Eins gegen Manuel Omelanowsky Sieger bleibt. Zwei Minuten später war Radic bei einem Torschuss von David Lobendank erneut zur Stelle.

Kurz vor der Pause ließ zunächst erneut Omelanowsky nach Zuspiel von Fikret Jahic, der für Kronbichler in die Partie gekommen war, eine weitere Riesenchance zum Ausgleich für die Gastgeber liegen. Dann bot sich dem TuS unverhofft die Gelegenheit, frühzeitig kräftig am Drei-Punkte-Deckel zu schrauben: Belmin Idriziovic wurde von Elias Huber regelwidrig am Torschuss gehindert, zum Elfmeter trat Srdan Ivkovic an – und scheiterte an SV-Keeper Egon Weber. „Das war der Big Point, um auf 2:0 zu stellen, leider haben wir den vergeben“, kommentierte Daniel Dittmann die womöglich vorentscheidende Szene in der 47. Minute.

Kurz nach Wiederbeginn kam Keita Kawai im Kirchanschöringer Strafraum zum Abschluss, verpasste das Tor jedoch. Dann tat sich lange wenig, was für Begeisterung hätte sorgen können. „Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht eine Chance für Kirchanschöring zugelassen“ hob TuS-Coach Dittmann die konzentrierte Abwehrarbeit seines Teams im zweiten Durchgang hervor. Umso ärgerlicher, dass in der 77. Minute nach einem Einwurf für die Hausherren und anschließendem „Ping-Pong“ (Dittmann) der Ball beim eingewechselten Nick Schreiber landete, der aus zehn Metern ins entfernte Toreck einschob.

„Das 1:1 war vom Zeitpunkt schade.“ Deshalb ist der Klassenerhalt rechnerisch zwar noch nicht endgültig in trockenen Tücher. „Aber wir sind schon sehr, sehr weit“, so der scheidende Geretsrieder Trainer, dessen Team nun sechs Spiele in Folge nicht verloren hat.