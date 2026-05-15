TuS verabschiedet Trainer Dittmann und drei Spieler

Letzter Einsatz für den TuS: Christian Wiedenhofer (re.) wird ebenso wie Thomas Puscher und Kaan Aygün am Samstag gegen Nördlingen sein letztes Match im Geretsrieder Dress bestreiten. – Foto: Hans Lippert

Beim letzten Saisonspiel der Geretsrieder gegen Nördlingen wird es emotional: Coach Trainer Daniel Dittmann wechselt nach acht Jahren als Co-Trainer zu Wacker Burghausen; drei Aktive verlassen den Klub.

Auf ein emotional geprägtes letztes Saisonspiel dürfen sich die Fans des TuS Geretsried gefasst machen. Nicht, weil gegen den TSV Nördlingen (Sa., 14 Uhr) sportlich viel auf dem Spiel stände. Den Klassenerhalt hat Aufsteiger TuS längst gesichert, ebenso wie der Gegner. Aber es stehen im letzten Bayernliga-Match einige Verabschiedungen an, die vermutlich für zumindest kurzzeitige Gefühlswallungen rund ums Vereinsheim sorgen werden.

Wir wollen den Tag einfach genießen

Daniel Dittmann vor seinem letzten Spiel als TuS-Trainer

Allen voran der Abschied von Trainer Daniel Dittmann, der wie berichtet Co-Trainer beim Regionalligisten Wacker Burghausen wird. Es sei schon ein ungewohntes Gefühl gewesen, in den vergangenen Tagen nach und nach seinen Schrank auszuräumen, Trainingszeug und Regenjacken teilweise weiterzureichen, gesteht der scheidende Chef-Coach. Da der Verbleib in der Bayernliga für die nächste Saison bereits gesichert ist, sei es müßig, sich auf das letzte Heimspiel gegen Nördlingen näher einzulassen. „Wir wollen den Tag einfach genießen“, sagt Dittmann. Den letzten Einsatz für seinen Klub, bei dem er acht Jahre als Trainer tätig war (davon vier Jahre im Herrenbereich) will der 26-Jährige mit einem Weißwurstfrühstück mit seinen Trainerkollegen beginnen, für die ebenfalls Schluss ist.

Am Platz werden dann auch einige Spieler mit Geschenken und guten Worten bedacht, die das Bayernliga-Team verlassen: Verteidiger Christian Wiedenhofer, Mittelfeld-Abräumer Thomas Puscher und Angreifer Kaan Aygün. Wiedenhofer und Puscher ist für ihr Abschiedsspiel laut Trainer ein Platz in der Startelf sicher; Aygün musste die Saison wie berichtet verletzungsbedingt bereits vorzeitig beenden.

„Das beste Geschenk für einen Fußballer sind natürlich drei Punkte“, lässt Daniel Dittmann sich doch noch so etwas wie eine Zielsetzung für den letzten Aufritt im Isarau-Stadion entlocken. Bei der Gelegenheit war zu erfahren, dass Torhüter Fabian Sturzu gegen Nördlingen zu seinem ersten Bayernliga-Einsatz kommen wird. „Das ist eine Belohnung, die er sich verdient hat“, lobt der Trainer den 20-jährigen Keeper, der sich „klaglos die gesamt Saison über untergeordnet hat“. Während für Johannes Lex die Saison wegen Achillessehnenproblemen bereist beendet ist, kehrt Veron Fejzullahi in den Kader zurück.

Falls es noch an Motivation fehlen sollte: Außer drei Punkten als Abschiedsgeschenk für all jene, die ihre aktive Zeit beim Turn- und Sportverein beenden, gäbe es da noch einen Fakt. In der Statistik fehlt noch ein Sieg gegen das Nördlinger Team um Bayernliga-Toptorjäger Simon Gruber (27 Treffer): Bisher verbuchten die Geretsrieder gegen die bayerischen Schwaben eine 1:6-Niederlage und zwei Unentschieden – eines davon im Hinspiel, als man sich 1:1 trennte.