TuS unterliegt im Spitzenspiel

(mab) In einem unterhaltsamen Bezirksligaspiel zog die Pfeuffer-Elf gegen starke Zirndorfer am Ende den Kürzeren und musste nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken. Das Spitzenspiel begann furios mit zwei Paukenschlägen. Bereits nach 20 Sekunden verschätzte sich Alexander Bößenecker bei einem Abwehrversuch, sodass das Leder zu Steven Lange gelangte. Gegen seinen trockenen Flachschuss aus 15 Metern hatte Lindörfer keine Abwehrmöglichkeit. Im Gegenzug schoss Matthias Kreißelmeier aus 17 Metern einen Freistoß unter der Mauer durch in die Maschen – der postwendende Ausgleich für den TuS. Die Partie ging munter weiter und in der 8. Minute rauschte Visar Sokoli haarscharf an einer messerscharfen Hereingabe des dribbelstarken Lange vorbei. Nach einer Viertelstunde war die Heimelf wieder an der Reihe und hatte nach einer gefährlichen Ecke von Kreißelmeier eine Doppelchance durch Beck und Ruck, deren Abschlüssen aber jeweils kurz vor der Torlinie geblockt werden konnten. Zwei Zeigerumdrehungen später war es Fabian Soldner, der seine Farben in Front hätte bringen müssen, freistehend scheiterte er aber am gut reagierenden Gästekeeper Andreas Hofmann. In der 20. Minute war es der umtriebige Matthias Kreißelmeier, der eine seiner gefährlichen Eckbälle an den Querbalken zirkelte. In dieser Phase lag die Führung der Feuchtwanger unbedingt in der Luft. Erst dann konnten die wenigen Zuschauer dieser durchaus ansehnlichen Partie ein wenig durchatmen, ehe der technisch versierte Sokoli aus 30 Metern TuS-Torwart Lindörfer prüfte. In der 34. Minute enteilte jener Sokoli nach feinem Zuspiel von Denis Bach zwei Gegenspielern und schloss eiskalt zur 2:1-Pausenführung für den ASV nach einer kurzweiligen ersten Hälfte ab.

Der Truppe von Trainer-Urgestein Martin Herrmann bekam der Pausentee dann etwas besser als den Hausherren. So feuerte Kapitän Oumar Dieng kurz nach Wiederanpfiff auf das Tor von Jens Lindörfer, der zur Ecke klären konnte. Ein herrlicher Freistoß von Sokoli strich nur um wenige Zentimeter am Feuchtwanger Gehäuse vorbei. Andererseits zwang Feuchtwangens Torjäger Marco Wegert in der 50. Spielminute Hoffmann per Volleyabnahme zu einer Abwehrreaktion. Kurz darauf wurde von Schiedsrichter Rosenberger gegen Lukas Ruck eine 10-Minuten-Zeitstrafe ausgesprochen, nachdem dieser bei einem taktischen Foul seinen Gegenspieler am Trikot gehalten hat, dieser weiterlaufen konnte, woraufhin Ruck nicht locker ließ und ihn am Ende doch zu Fall brachte – eine harte Entscheidung. Der TuS igelte sich nun etwas ein, um in Unterzahl einen höheren Rückstand zu vermeiden. Kurz nachdem die Kreuzgangstädter wieder vollzählig waren, sah Sven Flügel seine zweite gelbe Karte, sodass der TuS die Partie endgültig in Unterzahl beenden musste – vielleicht hätte man eher in dieser Szene auf die vorige 10-Minuten-Strafe entscheiden können. Folge war das 3:1 für die spielstarken Zirndorfer, nachdem der beste Mann auf dem Platz, Viasar Sokoli, im Mittelfeld energisch den Ball gegen den nach vorne stürmenden Beck erkämpfte, sich in den Strafraum tankte, wo er die Übersicht behielt und den mitgelaufenen Steven Lange sah, der nur noch einschieben musste. Gut eine Viertelstunde vor Spielende machten es die Mannen aus dem Landkreis Fürth nochmal spannend, als Torwart Hoffmann gegen Marco Wegert im Fünfmeterraum den Ball vertändelte und dieser auf 2:3 verkürzen konnte. Die Hoffnung auf Seiten der Feuchtwanger währte aber nicht lange, denn bereits in der 79. Minute stellte Christoph Vornehm den alten Abstand wieder her, indem er eine tolle Flanke von Sokoli gegen die in dieser Szene unsortierte Hintermannschaft der Gastgeber einköpfte. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht die Niederlage für den TuS an diesem Tag in Ordnung, der aber mit der tollen Serie der letzten Wochen gezeigt hat, dass ihn auch solche Niederlagen nicht aus der Bahn werfen werden.