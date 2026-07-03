TuS trifft bei Blitzturnier auf Regionalligist Schwaben Augsburg

30.06.2026, Tus Geretsired - FC Penzberg, NATHAN WINKLER, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der TuS Geretsried spielt an diesem Samstag zwei Testspiele innerhalb weniger Stunden. Beim Turnier in Holzkirchen geht es gegen die Hausherren und Schwaben Augsburg.

Mit einer Doppelschicht setzt der TuS Geretsried seine Testspielreihe fort: An diesem Samstag trifft die Bayernliga-Elf von Martin Grelics in einem Blitzturnier beim TuS Holzkirchen auf den Gastgeber (17 Uhr) und den TSV Schwaben-Augsburg (15.30 Uhr).

„Die Idee finde ich gut“, freut sich der TuS-Coach auf das Kräftemessen mit zwei verschiedenen Gegnern aus unterschiedlichen Ligen. „Das ist eine interessante sportliche Herausforderung“, sagt Grelics. Wenngleich er die Unterschiede als „nicht so massiv“ einschätzt. Der TuS Holzkirchen beendete die vergangene Saison mit 57 Punkten auf Platz drei der Bezirksliga Ost hinter Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning und dem FC Aschheim. „Holzkirchen hat einen sehr guten Punkteschnitt gehabt und hat Ambitionen aufzusteigen“, erwartet der Geretsrieder Trainer auch im Test über 60 Minuten (so lange soll eine Partie beim Blitzturnier dauern, wenn es die Temperaturen zulassen) einen engagierten Gegner.

Das gilt umso mehr gegen den TSV Schwaben Augsburg, der erst in der Relegation seinen Platz in der Regionalliga für die nächste Spielzeit sichern konnte. „Die Schwaben sind noch nicht ganz zu greifen“, sagt Martin Grelics. Nach einem Trainerwechsel – Ex-Spieler und Co-Trainer Marco Zupur wurde nach dem Abgang von Ex-Profi Matthias Ostrzolek zu Ligakonkurrent Wacker Burghausen zum Chef-Coach befördert – und einigen Transfers darf man auf das aktuelle Niveau des Regionalligisten gespannt sein. Deshalb gebe es für beide Testpartien „keine großen Unterschiede in der Herangehensweise“. Es gelte grundsätzlich, die Abläufe zu verbessern und die nächsten Schritte zu erreichen. Schließlich gehe es „jetzt schon in die heiße Phase“ der Vorbereitung, stellt Grelics fest.

Nach dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zieht er ein positives Zwischenfazit. „Es ist eine gute Energie in der Gruppe. Die Mannschaft hat sich gut gefunden, die Neuzugänge sind sehr gut integriert worden und passen charakterlich und sportlich absolut zum TuS“, betont der Geretsrieder Cheftrainer, der als aktuellen Wunsch äußert: „Einen größeren Kader.“ Eine Position im Defensivbereich gelte es noch zu besetzen („Wir halten die Augen noch offen“).

Daneben muss der Bayernligist an diesem Wochenende einen personellen Aderlass kompensieren: Srdan Ivkovic droht womöglich eine längere Pause. Die Verletzung, die sich der 33 Jahre alte Torjäger im Testspiel am Dienstag gegen den FC Penzberg zugezogen hat, sieht nach einem Muskelfaserriss aus; ein MRT soll Klarheit schaffen. Lukas Kellner und Taso Karpouzidis sind für die beiden Partien in Holzkirchen aus privaten Gründen verhindert; Alexander Bazdrigiannis fehlt krankheitsbedingt. Aufgefüllt wird der Kader mit Vitus Fischer, Thomas Schnaderbeck, Fabio Pech und Torhüter Fabian Sturzu aus der Zweiten Mannschaft.