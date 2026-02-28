TuS treibt Kaderplanung voran

Weiterhin zum Aufgebot der ersten Herren zählen Danny Stöver, Luca Falldorf, Keno Kellermann, Yascha Seidel, Bendix Breuer, Jonas Kemmann und Niklas Keltz. Die Spieler sind auf verschiedenen Positionen eingesetzt und bilden nach Vereinsangaben eine zentrale Basis für das kommende Spieljahr. Weitere Personalentscheidungen sollen in Kürze folgen.

Zunächst richtet sich der Fokus jedoch auf die anstehende Rückrunde 2026. Der erste Spielplan des Jahres mit den kommenden Partien soll zeitnah veröffentlicht werden. Ziel ist es, die laufende Saison im oberen Drittel abzuschließen.