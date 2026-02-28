Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TuS treibt Kaderplanung voran
Mehrere Stammkräfte geben frühzeitig ihre Zusage für die kommende Saison
Beim TuS laufen die Planungen für die Saison 2026/27 auf Hochtouren. Der Verein vermeldet eine erste Auswahl an Spielern, die ihren Verbleib zugesagt haben und damit frühzeitig für personelle Kontinuität sorgen.
Weiterhin zum Aufgebot der ersten Herren zählen Danny Stöver, Luca Falldorf, Keno Kellermann, Yascha Seidel, Bendix Breuer, Jonas Kemmann und Niklas Keltz. Die Spieler sind auf verschiedenen Positionen eingesetzt und bilden nach Vereinsangaben eine zentrale Basis für das kommende Spieljahr. Weitere Personalentscheidungen sollen in Kürze folgen.
Zunächst richtet sich der Fokus jedoch auf die anstehende Rückrunde 2026. Der erste Spielplan des Jahres mit den kommenden Partien soll zeitnah veröffentlicht werden. Ziel ist es, die laufende Saison im oberen Drittel abzuschließen.