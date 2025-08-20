Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Er will nicht nur spielen, sondern muss/darf jetzt auch als Trainer wirken: Kay Schlageter – Foto: Wolfgang Scheu
TuS-Trainer Kay Schlageter: "Es wird ein Kampf gegen den Abstieg"
Gemeinsam mit Marco Morath trainiert Kay Schlageter nun den TuS Bonndorf
Nach dem abrupten Abschied von Claudio Andreotti übernimmt beim TuS Bonndorf mit Kay Schlageter und Marco Morath ein Trainerduo das Steuer. Sie stimmen den Fußball-Bezirksligisten auf schwere Zeiten ein.
Im Moment ist beim TuS Bonndorf nur wenig so, wie es eigentlich sonst immer war. Normalerweise steckte mitten im August der Trainer die Ziele für die anstehende Saison ab, die sich stets um Tabellenregionen ziemlich weit oben drehten. Ohne jetzt den ganz großen Aufstiegsdruck verbreiten zu wollen, fiel in den Gesprächen rund ums Waldstadion gerne mal das Wort "Landesliga". Warum auch nicht, schließlich gehört der TuS schon seit Jahren zu den spielstärksten Vertretern im Bezirksoberhaus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.