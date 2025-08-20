TuS-Trainer Kay Schlageter: "Es wird ein Kampf gegen den Abstieg"

Im Moment ist beim TuS Bonndorf nur wenig so, wie es eigentlich sonst immer war. Normalerweise steckte mitten im August der Trainer die Ziele für die anstehende Saison ab, die sich stets um Tabellenregionen ziemlich weit oben drehten. Ohne jetzt den ganz großen Aufstiegsdruck verbreiten zu wollen, fiel in den Gesprächen rund ums Waldstadion gerne mal das Wort "Landesliga". Warum auch nicht, schließlich gehört der TuS schon seit Jahren zu den spielstärksten Vertretern im Bezirksoberhaus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.