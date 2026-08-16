TuS-Trainer ist das Wie egal: „Es ging nur um die Punkte“

Fussball,Bezirksliga Ost, FC Aschheim - TuS Holzkirchen – Foto: Sven Leifer

Holzkirchen siegt in Reichertsheim mit einem unerwarteten As: Alexander Zetterer kehrt überraschend zurück.

In der aktuellen Phase gleicht der TuS Holzkirchen einem Eichhörnchen. Fleißig möchten die Grün-Weißen nach dem heiß ersehnten ersten Saisonsieg aus der Vorwoche Punkt für Punkt sammeln. Beim Gastspiel in Reichertsheim holte die stark ersatzgeschwächte TuS-Elf mit einem knappen 2:1 den zweiten Sieg in Folge. „Respekt an die Jungs“, lobt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Es ging heute nur um die Punkte, und das haben wir geschafft.“

Im Vorfeld hatte die personelle Ausnahmesituation Holzkirchens Trainer zu einer besonderen Maßnahme greifen lassen. So kehrte völlig überraschend Alexander Zetterer in die Startelf zurück. Zetterer, der eigentlich ein halbes Jahr pausieren wollte, um sich seiner neuen beruflichen Aufgabe in Hamburg zu widmen. „Ich war mit Zetti schon länger im Austausch, ob es sich bei ihm manchmal vereinbaren lässt“, berichtet Akkurt. „Er hat angeboten zu helfen, war dann am Donnerstag im Training und hat uns enorm weitergeholfen. Gerade in so einer Phase brauchen wir solche Typen wie ihn.“

Und es gab einen kleinen Lichtblick. Angreifer Tobias Bebber kehrte nach überstandener Knieverletzung zurück und feierte nach seiner Einwechslung ein starkes Comeback. Die Grün-Weißen hingegen taten sich am Freitagabend in Reichertsheim zu Beginn recht schwer. „Sie haben uns richtig Stress gemacht“, sagt TuS-Coach Akkurt. Insbesondere als plötzlich ein Reichertsheimer Angreifer vor TuS-Schlussmann Oleksandr Titov auftauchte (15.), der aber cool blieb und stark parierte.

In der Folge änderte sich wenig am Geschehen. Dennoch traf der TuS plötzlich zur Führung. „Eigentlich machen wir ein Tor aus dem Nichts“, findet Holzkirchens Trainer Akkurt. Nach einer Ecke von Alex Lafogler stieg Teamkollege Benjamin Hautmann am höchsten und köpfte zur 1:0-Führung für die Gäste ein (31.).

Doch Holzkirchens Glücksgefühl währte nicht lang. Nur 120 Sekunden später glich Reichertsheim aus. Eine Freistoßflanke segelte in den TuS-Strafraum zum Fünfmeterraum, und Matthias Neumaier vollstreckte aus kurzer Distanz zum 1:1 kurz vor der Pause.

Eine Leistung, mit der TuS-Trainer Orhan Akkurt nur bedingt zufrieden war: „Ich habe den Jungs aber gesagt: Wenn wir Vollgas geben, werden wir uns am Ende durchsetzen.“ Eine Ansage, die offenbar Wirkung gezeigt hat. Einen erheblichen Anteil daran hatte der eingewechselte Bebber, der fortan mächtig Dampf machte. Er war es auch, der nach knapp einer Stunde Spielzeit einen Foulelfmeter herausholte, den Gilbert Diep sicher zur 2:1-Führung verwandelte.

In der Folge verteidigte Holzkirchen aufopferungsvoll die Führung. Mittendrin: Alexander Zetterer. „Es war ein hartes Stück Arbeit für uns. Ich musste viele Wege gehen“, resümiert er. Durchaus möglich, dass der Verteidiger öfter noch das eine oder andere Mal aushelfen muss.