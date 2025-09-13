TuS-Trainer Akkurt hat die Qual der Wahl - Diep noch länger kein Thema

Vor dem Heimspiel an diesem Samstag gibt es beim TuS Holzkirchen viele Rückkehrer. Trainer Orhan Akkurt darf sich über einen vollen Kader freuen. Gegen Saaldorf wollen die Holzirchner ihre Serie ausbauen.

Holzkirchen – Nicht nur im Fußball gilt: Zahlen lügen nicht. Drei Siege aus den vergangenen Spielen, obendrein keine Niederlage seit dem ersten Spieltag – die Bilanz des TuS Holzkirchen kann sich sehen lassen. „Es liegt daran, dass wir jetzt endlich länger zusammen sind“, erklärt Holzkirchens Coach Orhan Akkurt. Im Heimspiel an diesem Samstag um 14 Uhr gegen den SV Saaldorf soll möglichst der nächste Dreier folgen.

Die Vorzeichen dafür stehen gut, schließlich könnten bei beiden Teams die Zahlen nicht unterschiedlicher sein. Saaldorf wartet – im Gegensatz zu den TuS-Kickern – seit dem Sieg am ersten Spieltag auf den zweiten Saisonsieg. Seitdem gab es nur drei Pünktchen, und obendrein setzte es für die SV-Kicker zuletzt drei Pleiten in Serie. „Nach einem starken Saisonstart hatten sie zuletzt eine schwächere Phase“, bestätigt der TuS-Trainer. „Aber wir beschäftigen uns wenig mit dem Gegner.“ Man wolle das eigene Spiel durchdrücken.

Vielmehr will man sich mit der eigenen Personalsituation beschäftigen. Hier gibt es eine überaus erfreuliche Meldung: Top-Neuzugang Gilbert Diep ist nach langer Leidenszeit wieder ins Training eingestiegen. „Wir sind einfach froh, dass er wieder da ist“, freut sich Akkurt. Der Angreifer fiel wegen einer plötzlichen Blinddarm-Operation aus und stand nicht zuletzt deswegen bislang in keinem Pflichtspiel auf dem Feld.

„Wir werden aber gar kein Risiko eingehen, er ist auch noch länger keine Option“, stellt Akkurt klar. „Wir müssen da geduldig sein.“ Trotzdem ist die herausragende Rolle des hochdekorierten Angreifers innerhalb der Mannschaft unbestritten. Zumal Diep seit dieser Spielzeit auch dem Coaching-Team der Holzkirchner angehört. „Für uns ist er ein positiver Faktor, weil er gute Attribute mitbringt.“

„Mehr Zunder“ im Team

Unabhängig davon dürfte der Holzkirchner Übungsleiter nach der erfolgreichen Phase ohnehin kaum an seiner Startelf schrauben. Michael Schlicher hat sich nach seinen Sprunggelenkproblemen wieder fit gemeldet und könnte Vincent Erlacher auf der Außenverteidigerposition ersetzen. Unterdessen steht die Diagnose bei Fabio Sabbagh fest: Der Mittelfeldmotor hat sich einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen und dürfte einige Wochen ausfallen. Dafür konnte Bastian Feldbrach wieder ins Training einsteigen.

Für TuS-Coach Akkurt ist es eine ungewohnte Situation, denn er hat nun die Qual der Wahl. „Das ist schwierig für den Trainer, weil ich nur elf Spieler aufstellen kann. Dafür ist aber auch mehr Zunder drin.“ Plötzlich gibt es vor dem Heimspiel gegen Saaldorf an diesem Samstag noch einen echten Konkurrenzkampf bei den Holzkirchnern.