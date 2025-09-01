TuS-Trainer äußert Verständnis für Wutausbruch: Geretsried spielt „nah an der Grenze des Erlaubten“

TuS Holzkirchen II unterliegt einem körperlich starkem FC Geretsried. Im Anschluss hadert der TuS-Trainer mit der Spielweise des Gegners.

Die Holzkirchner Bezirksliga-Reserve wurde erstmals in dieser Saison geschlagen. Gegen körperlich starke und provozierende Geretsrieder mussten die noch jungen Kicker Lehrgeld bezahlen.

„Ich habe schon damit gerechnet. Geretsried spielt immer nah an der Grenze des Erlaubten“, sagt TuS-Coach Michael Scherer. Nach der frühen Führung durch Martin Hegyesi verpasste seine Mannschaft, ihre Großchancen zu nutzen. Im Folgenden wurde die Gangart zunehmend härter, und Geretsried stellte das Spiel binnen weniger Minuten auf den Kopf.