TuS-Trainer äußert Verständnis für Wutausbruch: Geretsried spielt „nah an der Grenze des Erlaubten“

TuS Holzkirchen II unterliegt einem körperlich starkem FC Geretsried. Im Anschluss hadert der TuS-Trainer mit der Spielweise des Gegners.
Die Holzkirchner Bezirksliga-Reserve wurde erstmals in dieser Saison geschlagen. Gegen körperlich starke und provozierende Geretsrieder mussten die noch jungen Kicker Lehrgeld bezahlen.
„Ich habe schon damit gerechnet. Geretsried spielt immer nah an der Grenze des Erlaubten“, sagt TuS-Coach Michael Scherer. Nach der frühen Führung durch Martin Hegyesi verpasste seine Mannschaft, ihre Großchancen zu nutzen. Im Folgenden wurde die Gangart zunehmend härter, und Geretsried stellte das Spiel binnen weniger Minuten auf den Kopf.
„Ich mache dem Schiedsrichter keinen Vorwurf. Es ist immer schwierig, so ein Spiel zu leiten, in dem eine Mannschaft Fußball spielen will und die andere nur versucht zu zerstören und zu provozieren“, hadert Scherer, der die teils unfaire Geretsrieder Spielweise bemängelt. Obwohl ein Punktgewinn mehr als verdient gewesen wäre, sei die Partie eine gute Unterrichtsstunde für die Mannschaft gewesen.
Einzig die rote Karte für Spielmacher Nikhil Balachander ist bitter. Dem offensiven Mittelfeldmotor platzte nach 70 Minuten der Kragen. „Er kriegt die ganze Zeit nur auf die Socken, wird beschimpft, und es wird nachgetreten“, hat Scherer etwas Verständnis für den Wutausbruch.