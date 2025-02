TuS Tiste Frauen: Keine voreilige Aufstiegsspekulationen

Die 1. Frauenmannschaft des TuS Tiste überzeugt in der laufenden Saison der Kreisliga Rotenburg mit konstant starken Leistungen. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga führt das Team die Tabelle souverän mit 25 Punkten aus neun Spielen an. Acht Siege, ein Unentschieden und ein Torverhältnis von 23:2 unterstreichen die Stabilität der Mannschaft sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.