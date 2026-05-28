TuS Tiste: Andrzej Nowak übernimmt im Sommer das Frauenteam

Transfer auf der Trainerbank, neues Duo an der Seitenlinie. Andrzej Nowak übernimmt ab Sommer die Tister Fußballerinnen, nachdem er beim VfL Sittensen die Mädchen und Frauen verantwortete. Mit ihm wechseln weitere Namen.
Andrzej Nowak übernimmt ab dem Sommer das Traineramt bei den Tister Fußballerinnen. Der 39-Jährige war zuvor mehrere Jahre lang beim VfL Sittensen als Obmann für den Mädchen- und Frauenfußball verantwortlich.
Es ist eine durchaus bemerkenswerte Personalie, denn Nowak gehörte als Sportwart bis vor kurzem dem Vorstand des VfL Sittensen an. Er war als Obmann für die sehr erfolgreiche Mädchenfußball-Abteilung des VfL verantwortlich, die von dem Ende des Leistungsfußballs in Sittensen nicht betroffen war und auch in dieser Saison mehrere Erfolge auf Kreisebene feierte.
In der nächsten Saison wird der 39-Jährige das Tister Frauenteam als Trainer übernehmen. „Wir hatten gute Gespräche. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, so Nowak, der nicht der einzige ehemalige VfL-Trainer ist, der zum Nachbarverein wechselt. Joshua Schleuter wird Co-Trainer der Tister Frauen und die Ehefrau von Andrzej Nowak, Alexandra Nowak, wird zum Trainerteam der Tister D-Juniorinnen zählen und auch das neue Trainerteam der Tister Frauen wird die Nachwuchsarbeit beim TuS unterstützen.