TuS Tiste: Andrzej Nowak übernimmt im Sommer das Frauenteam

– Foto: Thies Meyer

Transfer auf der Trainerbank, neues Duo an der Seitenlinie. Andrzej Nowak übernimmt ab Sommer die Tister Fußballerinnen, nachdem er beim VfL Sittensen die Mädchen und Frauen verantwortete. Mit ihm wechseln weitere Namen.

Andrzej Nowak übernimmt ab dem Sommer das Traineramt bei den Tister Fußballerinnen. Der 39-Jährige war zuvor mehrere Jahre lang beim VfL Sittensen als Obmann für den Mädchen- und Frauenfußball verantwortlich.

Es ist eine durchaus bemerkenswerte Personalie, denn Nowak gehörte als Sportwart bis vor kurzem dem Vorstand des VfL Sittensen an. Er war als Obmann für die sehr erfolgreiche Mädchenfußball-Abteilung des VfL verantwortlich, die von dem Ende des Leistungsfußballs in Sittensen nicht betroffen war und auch in dieser Saison mehrere Erfolge auf Kreisebene feierte.