TuS testet Türk Gücü - Neufraunhofen erwartet Aiglsbach

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Der Saisonauftakt verlief leider alles andere als gut. Neben der Niederlage in Aiglsbach, die wir grundsätzlich verschmerzen können, haben wir mit Max Grabow und Stefan Linhart gleich zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt verloren. Nun geht es gegen den Top-Favoriten von Türk Gücü Straubing, der seine Ambitionen gleich eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Hier wartet eine Mammutaufgabe auf unsere Truppe, die wir natürlich meistern wollen. Wie in jedem Spiel wollen wir was Zählbares mitnehmen, egal wie der Gegner heißt."

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach dem Auftaktsieg in Sallach wollen wir zuhause gleich nachlegen und den ersten Heimdreier der Saison einfahren. Das Team aus Simbach am Inn werden wir aber definitiv nicht unterschätzen, in den letzten Jahren waren es immer spannende und knappe Spiele."

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach dem Auftaktsieg sind wir gleich beim nächsten Aufsteiger gefordert. Plattling wird aber sicherlich ein anderes Kaliber als Falkenberg werden. Alleine der Name Sebastian Niedermayer spricht für die hohe Qualität in ihrem Kader. Der ehemalige Regionalliga-Stürmer war schon am ersten Spieltag für die beiden Tore verantwortlich, was bedeutet, dass unsere Abwehr bereit sein muss, eine starke Leistung zu zeigen. Wir haben wiederum vor dem gegnerischen Tor noch Potenzial uns weiter zu steigern und müssen unsere Chancen nutzen. Am vergangenen Samstag ist das Auslassen der hochkarätigen Chancen nochmal gut ausgegangen, gegen Plattling wird sich das aber sicher rächen."

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Gegen Simbach haben wir eine starke und geschlossene Teamleistung gezeigt. Mit Kelheim erwartet uns nun aber ein ganz anderes Spiel. Der Gegner ist ebenfalls gut in die Saison gestartet und wird uns vor neue Herausforderungen stellen. Umso wichtiger wird es sein, erneut die gleiche defensive Bereitschaft und mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz zu bringen. Gleichzeitig wollen wir spielerisch noch zielstrebiger agieren und in unseren Entscheidungen mehr Kontrolle und Klarheit zeigen."

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Voller Spannung und Vorfreude erwarten wir zum ersten Bezirksliga-Heimspiel den FC-DJK Simbach. Durch den Sieg in Simbach am Inn können wir unbeschwert aufspielen. Erfreulich war im ersten Spiel, dass die Hintermannschaft wieder ohne Gegentor geblieben ist, was auch schon in der Kreisliga der Garant zur Meisterschaft war. Aber Vorsicht ist geboten: Mittelstürmer Lieb und Co. werden unserer Verteidigung wieder alles abverlangen und es gilt den Sturmführer in Schach zu halten. In der Offensive erarbeiten wir uns viele Torchancen, die aber zu oft ungenutzt bleiben. Dies muss sich für den weiteren Saisonverlauf deutlich verbessern, wenn wir die Liga halten möchten. Die hoffentlich zahlreichen Zuschauer dürfen sich auf ein packendes Heimspiel freuen."

Personal: Martin Lehrhuber und Daniel Stich kehren in den Kader zurück. Die drei Dauerverletzten Maxi und Tobias Zehetbauer sowie Jonas Königbauer fallen bis Winter aus.



Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Den Auftakt zuhause haben wir uns sicherlich anders vorgestellt. Mit eigenen individuellen Fehlern haben wir einen sehr starken Gegner früh auf die Siegerstraße gebracht. In Geisenhausen wird es nicht einfacher. Wir müssen wie letzte Saison in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen, damit wir eine Chance auf Punkte haben. Das versuchen wir am Mittwoch und wollen definitiv nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."

Personal: Simon Husel und Daniel Grubwinkler sind noch im Aufbau. Jonathan Kolnhofer, Vinzenz Able und Oliver Preiẞ sind verhindert.